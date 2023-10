Perché scegliere i cosmetici biologici

I cosmetici biologici stanno guadagnando sempre più popolarità nel settore della cura della pelle e della bellezza.

A differenza dei prodotti di uso comune, nelle linee di cosmetici naturali e biologici, come quelle di The Organic Pharmacy, si trovano formulazioni che sfruttano l’efficacia di ingredienti naturali e, spesso a chilometro zero, evitando l'utilizzo di sostanze chimiche sintetiche aggressive. Parliamo di prodotti formulati appositamente per rispettare l'ambiente e prendersi cura della propria pelle grazie a diversi tipi di estratti di piante, oli essenziali, vitamine e minerali.

Cosmetici naturali e cosmetici biologici

È importante fare chiarezza sulle differenze tra ie i cosmetici biologici (green ed ecosostenibili) in termini di coltivazione e trattamento degli ingredienti utilizzati:

I cosmetici naturali sono privi di principi attivi di derivazione chimica. Gli ingredienti utilizzati in questi prodotti sono completamente di origine naturale, ed evitano l'uso di sostanze chimiche sintetiche.

I cosmetici biologici, oltre a garantire la naturalità degli ingredienti, sono formulati con una percentuale significativa di componenti provenienti da coltivazioni che rispettano i principi biologici. Ciò significa che gli ingredienti utilizzati sono coltivati senza l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) oltre che senza l'uso di prodotti di sintesi.

Efficacia dei prodotti biologici

è spesso messa in discussione, senza però conoscere realmente come agiscono e come, in realtà, offrono una cura della pelle sicura ed efficace.

Gli ingredienti naturali presenti in questi prodotti offrono una vasta gamma di benefici: si possono prendere come esempio gli oli vegetali biologici, quali l'olio di jojoba e l'olio di cocco, noti per le loro proprietà idratanti e nutrienti, ma anche gli estratti di piante come l'aloe vera e il tea tree oil, le cui proprietà lenitive e antimicrobiche sono scientificamente provate e possono aiutare a ridurre l'infiammazione e le irritazioni cutanee.

Inoltre, molti cosmetici biologici spesso sono formulati con antiossidanti efficaci naturali, come la vitamina E e il tè verde, che aiutano a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi e dallo stress ambientale.

I vantaggi del loro utilizzo

sono molti e riguardano diversi aspetti relativi alla skincare, ma non solo.

Si parte dal presupposto che i cosmetici biologici evitano l'uso di ingredienti sintetici che possono irritare la pelle sensibile o causare reazioni allergiche: contenendo esclusivamente ingredienti naturali, sono capaci di mantenere una pelle sana, senza rischi.

Dal punto di vista economico, i cosmetici biologici possono sembrare inizialmente più costosi rispetto ai prodotti tradizionali ma, nel lungo termine, possono essere un'opzione più conveniente, perché sono formulati con ingredienti di alta qualità ed è spesso sufficiente utilizzarne quantità inferiori, rispetto ai prodotti convenzionali, per ottenere gli stessi risultati.

In ultimo, ma non meno importante, molti cosmetici biologici sono formulati e confezionati in maniera eco-sostenibile, utilizzando materiali riciclabili o biodegradabili, riducendo così l’impatto sul pianeta.

I benefici per la pelle e i capelli

Come anticipato, tra i principali benefici dei cosmetici biologici c’è la loro capacità di offrire una cura della pelle efficace e sicura.

Ad oggi, infatti, anche le più grandi aziende che operano nel settore della cura della pelle utilizzano ingredienti naturali ricchi di proprietà nutrienti, protettive e antiossidanti, che possono aiutare a ridurre i segni dell'invecchiamento, mantenendo la pelle sana e radiosa.

Oltre a essere spesso più delicate e adatte alle pelli sensibili, le formulazioni biologiche sono l’ideale per ridurre il rischio di irritazioni o reazioni allergiche, oltre che alleviare eventuali infiammazioni e irritazioni, spesso grazie alle loro proprietà lenitive e antimicrobiche. Non meno importante, è possibile anche reperire cosmetici biologici specificamente formulati per affrontare problemi specifici della cute, come l'acne o la secchezza eccessiva.

Per quel che riguarda i capelli, gli shampoo tradizionali spesso contengono tensioattivi chimici che possono essere aggressivi e dannosi per il film idrolipidico del cuoio capelluto. Al contrario, gli shampoo biologici utilizzano tensioattivi naturali, che rispettano il pH della pelle e rimuovono lo sporco senza aggredire la pelle. Questo aspetto contribuisce a mantenere l'equilibrio naturale dei capelli e del cuoio capelluto, evitando irritazioni e sensazioni di secchezza.

Se desideri approfondire l’argomento oppure porre semplicemente qualche domanda, contattaci. Il nostro team di professionisti sarà felice di risponderti.