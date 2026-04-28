Aiga, omologata la liquidazione Al via il pagamento dei 148 creditori

Si è svolta ieri l’assemblea dei soci di AIGA S.p.A. in liquidazione. Erano presenti entrambi i soci, Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco On. Flavio Di Muro, insieme all’Assessore Domenico Calimera, e IRETI S.p.A., nonché l’intero Collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Carlo Magnaghi e dei sindaci dott.ssa Katia Demaria e dott. Franco Giona. Il liquidatore, dott. Marco Prestileo, ha illustrato lo schema di bilancio da lui predisposto e ha relazionato sulla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione e sul piano di liquidazione. Il Tribunale di Imperia, con proprio provvedimento del 9 marzo 2026, ha disposto l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e del relativo piano di liquidazione. La società, stante il definitivo consolidamento del predetto provvedimento, in assenza di opposizioni nei termini di legge, procederà nei prossimi giorni al pagamento dei creditori, al fine di terminare la liquidazione e depositare il bilancio finale entro il primo semestre 2026. Con l’approvazione del bilancio sarà inoltre possibile procedere ai pagamenti in favore delle imprese e dei professionisti del territorio ancora in attesa di corrispettivi per prestazioni rese in passato, per un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro. Il Comune di Ventimiglia, in base all’accordo di ristrutturazione sottoscritto, riceverà la somma di euro 62.183,00, in parte tramite bonifico e in parte tramite cessione del credito che AIGA vanta nei confronti di Rivieracqua.

“Il compimento di una procedura lunga e complessa che si avvia finalmente alla conclusione rappresenta una notizia positiva per la città e per tutto il territorio, frutto di un lavoro importante e articolato portato avanti in questi anni, dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro. Ringrazio IRETI, il liquidatore, il Collegio sindacale e tutti i consulenti che si sono adoperati per chiudere la vicenda AIGA, trascinatasi troppo a lungo. Oggi si segna un passaggio definitivo verso la completa liquidazione della società, ormai transitata in Rivieracqua. Ho votato convintamente a favore del bilancio di quest’anno anche perché consente di sbloccare risorse attese da tempo da 148 creditori, imprese del territorio, professionisti e soggetti coinvolti nella gestione idrica locale. Parliamo di circa 1,4 milioni di euro che rappresentano una concreta boccata d’ossigeno per il tessuto economico cittadino e un segnale tangibile di chiusura positiva di una vicenda che meritava finalmente una soluzione”.

L’Assemblea ha infine approvato all’unanimità il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2025.