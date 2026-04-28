SEOZoom Day 2026: la masterclass per capire perché i vecchi KPI non bastano più

Fare di più senza riuscire più a leggere con precisione dove finiscono visibilità, fiducia e vendite. È l’emergenza quotidiana di chi lavora nel marketing digitale, mentre contenuti, SEO e investimenti continuano a crescere ma una parte crescente della scelta si consuma prima del clic, dentro sistemi che filtrano le fonti e restringono le opzioni visibili.

I numeri danno già misura al cambiamento del mercato. Il 37% degli acquisti online passa da raccomandazioni dei chatbot, su Google quasi una ricerca su due attiva una risposta generata dall’AI e il 50% dei consumatori usa già assistenti digitali per informarsi e decidere.

Ecco perché il SEOZoom Day 2026 , in programma il 22 maggio all’Ex Base NATO, Parco San Laise di Napoli, diventa quest’anno una Masterclass intensiva sulla SEO for AI, progettata per dare al mercato un metodo operativo con cui misurare la nuova visibilità e governarla prima che il valore si disperda.

Il nodo oggi riguarda anche le metriche. Ranking, impression e traffico continuano a pesare, ma raccontano solo una parte del risultato. Il rendimento si forma anche altrove: nelle risposte generate, nelle fonti selezionate, nei prompt che anticipano la scelta, nella forza con cui un brand viene associato a un tema e riconosciuto come autorevole. Chi continua a leggere tutto con i soli indicatori storici rischia di lavorare molto e capire poco.

La Masterclass 2026 affronta questo scarto con un taglio verticale e operativo. Il programma entra nei nodi che oggi pesano di più sulla nuova visibilità - AI Overview, Share of Model, Prompt Intelligence & Tracking, Zero-Click, Social Search, Entity Validation – e consegna una roadmap GEO in 5 fasi costruita per tradurre il cambiamento in processi di lavoro concreti. Il punto di arrivo è portare imprese, agenzie e professionisti dentro una lettura più precisa del rapporto tra contenuti, autorevolezza, sistemi generativi e decisione.

“Per non sparire devi essere la risposta”, dice Ivano Di Biasi, CEO e co-founder di SEOZoom. “Il mercato sta entrando in una fase in cui una parte della vendita si gioca senza click. La domanda che oggi pesa davvero è quanta parte del valore prodotto da contenuti, SEO e campagne resta al brand, e quanta invece si disperde dentro sistemi che selezionano e raccomandano al posto suo. La differenza la fa la capacità di entrare in quel punto con abbastanza autorevolezza da essere scelti”.

Organizzato da SEOZoom, leader italiano per tecnologia e analisi SEO e GEO, l’evento si rivolge a imprenditori, responsabili marketing, agenzie, consulenti, professionisti del digitale e team aziendali che oggi devono aggiornare il modo in cui leggono performance, visibilità e ritorno degli investimenti.

Chi partecipa alla Masterclass lavorerà su cinque direttrici:

le nuove metriche della visibilità, quando una parte della scelta si forma prima del sito

i segnali che spingono un brand dentro le risposte generate e quelli che lo rendono marginale

la presenza del brand tra Google, chatbot e ambienti zero-click, letta con una logica unica

il riallineamento tra contenuti, autorevolezza e identità digitale secondo i criteri dei motori generativi

la trasformazione del cambiamento in processi operativi e vantaggio competitivo

SEOZoom Day 2026: SEO for AI