Offerte Black Friday 2023: la guida definitiva per risparmiare davvero

Il Black Friday, evento di portata mondiale che, anno dopo anno, continua ad acquisire consensi da parte dei consumatori di tutto il mondo, è ormai alle porte. Del resto, si tratta di un'occasione imperdibile per gli appassionati di shopping, che consente di approfittare di offerte vantaggiose e di acquistare in anticipo i regali in vista delle festività natalizie. Per risparmiare davvero, però, occorre farsi trovare preparati. Quali sono le strategie da seguire? E su quali prodotti puntare? In questa guida abbiamo raccolto le informazioni indispensabili.

Breve storia del Black Friday: un accenno alle origini dell'evento

Nato negli Stati Uniti, il Black Friday segna l'inizio ufficiale della stagione dello shopping natalizio.In quell’anno, in corrispondenza del periodo successivo al Ringraziamento, i grandi magazzini Macy's lanciarono sconti straordinari su un'ampia selezione di prodotti, che attirarono tantissimi consumatori.

L'evento, passato in sordina per alcuni anni, esplose definitivamente intorno agli anni ’80, prima in America e via via in tutta Europa e nel mondo. Ma perché si chiama proprio "Black Friday"?

Secondo una delle teorie più accreditate, la denominazione deriva dal fatto che i registri contabili utilizzati dai commercianti dell'epoca erano compilati unicamente a penna. Per segnare i guadagni era impiegato il colore nero, mentre per le perdite il rosso. Dunque, proprio grazie agli sconti e alle promozioni lanciate in occasione del Black Friday, i conti finivano sempre in nero.

Altri, invece, affermano che il nome sia dovuto al traffico presente sulle strade e all'affluenza di clienti nei centri commerciali, incuriositi dalle offerte attivate.

E nel 2023? La data del Black Friday

Il Black Friday, proprio come ogni anno, cade il venerdì dopo il Ringraziamento, festività che si celebra negli Stati Uniti. Nel 2023,. L'abitudine, in passato, era quella di offrire 24 ore di sconti incredibili.

Oggi, però, le cose sono un po’ cambiate. Infatti, le offerte Black Friday vengono lanciate addirittura già a partire da qualche settimana prima, e perfino estese nei giorni successivi, concludendosi in corrispondenza del cosiddetto “Cyber Monday”.

Dove trovare le offerte più vantaggiose del momento?

Sebbene il Black Friday abbia avuto origine nei centri commerciali e nei negozi fisici,Mentre in passato erano prevalentemente gli store attivi in ambito elettronico a dominare il settore, oggi, anche il mondo della moda non è da meno.

Ad esempio, le offerte di Privé by Zalando attive durante il Black Friday 2023 sono un must per chi è alla ricerca di vestiti, scarpe e accessori dei marchi più prestigiosi dell’universo fashion, come Nike, Guess, Gaudì, Liu Jo, Tommy Hilfiger e molti altri. Gli sconti, da scoprire online in pochissimi click, arrivano addirittura fino al 75%!

Tre consigli finali per massimizzare il tuo shopping durante il Black Friday 2023

Navigare nel mare delle offerte del Black Friday può sembrare un'impresa ardua, ma con una strategia ben definita, è possibile trarre il massimo vantaggio da questo evento di shopping senza cadere in trappole commerciali., approfittando di un risparmio concreto:

· Pianifica in anticipo. Inizia la tua ricerca con anticipo rispetto alla vera e propria data in cui cade il Black Friday. Dedica del tempo a esplorare i negozi online e i tuoi brand preferiti, identificando i prodotti che vuoi veramente. Creando una lista dei desideri, potrai monitorare i prezzi e riconoscere le vere occasioni quando si presentano. Questo ti aiuterà anche a evitare acquisti impulsivi e non necessari.

· Sottoscrivi le newsletter e registrati ai siti. L'iscrizione alle newsletter e la registrazione anticipata sui siti di e-commerce non solo ti permetteranno di ricevere notifiche sulle offerte in anteprima, ma spesso ti daranno accesso a sconti esclusivi, riservati ai membri. Senza scordare che, inserendo in anticipo i dati di spedizione e pagamento, eliminerai il rischio di perdere un'offerta a causa del tempo impiegato per digitare manualmente il tutto.

· Sii strategico, non precipitoso. Sebbene le offerte del Black Friday possano essere allettanti, è fondamentale non lasciarsi travolgere dall'entusiasmo. Prenditi del tempo per leggere le recensioni dei prodotti, confrontare i prezzi su diversi siti e valutare la qualità dell'articolo. Ricorda che non tutte le offerte sono davvero convenienti come sembrano!