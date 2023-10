Davide Trevia eletto nuovo presidente di Federalberghi provinciale: “La parola d’ordine deve essere ‘condivisione di idee’”

Davide Trevia è il nuovo presidente della Federalberghi della Provincia di Imperia e Presidente della Federalberghi del Golfo Dianese. Lo hanno eletto le rispettive Assemblee degli associati, riunitesi in due momenti distinti nel pomeriggio di giovedì, nella sede imperiese della Camera di commercio Riviere di Liguria.

Per quanto riguarda il Golfo Dianese, l’assemblea ha eletto all’unanimità Presidente Davide Trevia e rinnovato il Consiglio Direttivo, eleggendo, sempre all’unanimità, Nicola Ferrarese (Hotel Caravelle di Diano Marina), Francesco Realino (Hotel Olimpic di Diano Marina), Alessandro Sasso (Hotel Sasso di Diano Marina), Paolo Giordano (Albergo Torino di Diano Marina) e Linda Greco (Hotel Arc en Ciel di Diano Marina).

Davide Trevia ha trovato consenso unanime anche per la sua elezione alla presidenza provinciale di Federalberghi. La relativa assemblea ha visto una grande e interessata partecipazione di associati. Titolare dell’Hotel La Baia di Diano Marina e discendente di una storica famiglia di albergatori del Golfo Dianese, è stato chiamato a ricoprire le cariche che erano del compianto e indimenticabile Americo Pilati.

Sottolinea il neopresidente Davide Trevia: “È sicuramente una sfida difficile, complicata, ma nello stesso tempo stimolante. Sono consapevole che sostituire in toto un presidente come è stato Americo Pilati, è una cosa impossibile, ma sono convinto che con il supporto dei Consigli direttivi provinciale e zonale, riusciremo a proseguire il cammino nella strada che Americo ci ha tracciata. La parola d’ordine deve essere ‘condivisione di idee’, perché tutti gli associati devono partecipare alle riunioni ed essere protagonisti delle decisioni. A breve incontreremo le varie Amministrazioni, con le quali intendiamo avere un rapporto franco e trasparente e, laddove necessario, anche critico, ma sempre propositivo e costruttivo”.

Conclude Trevia: “Il lavoro che ci attende è duro, ma abbiamo le idee e gli obbiettivi ben chiarie non vediamo l’ora di metterci in azione, per poterli raggiungere”.