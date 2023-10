Sanremo: cavo Internet tranciato in corso Inglesi, la Sistel porta la rete dove altri non arrivano

Nei giorni scorsi alcuni utenti Internet di corso Inglesi ci hanno scritto di problemi alla connessione per un cavo tranciato, che nessuno sta riparando.

Proprio per qusto Sistel Telecomunicazioni, operatore locale con sede in Sanremo, molto spesso riesce a portare internet dove i grossi operatori non riescono o fanno fatica.

La Sistel da circa 20 anni utilizza le frequenze radio per arrivare nei luoghi più lontani o difficili, ma recentemente dispone di una rete propria in fibra ottica, che per chi abita a Sanremo può diventare una valida alternativa ai big.

Per eventuali sopralluoghi gratuiti la Sistel è contattabile allo 0184505555.