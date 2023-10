Imperia: allerta meteo e perturbazione in arrivo, Scajola lascia aperte le scuole della città

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha convocato il Centro operativo comunale (COC) in seduta plenaria per fare il punto sulle misure da adottare alla luce del quadro meteorologico, che è stato esaminato, attraverso l’analisi dei diversi modelli previsionali italiani e della vicina Francia, dapprima alle 16.30 e, nuovamente, alle 20.

A fronte di quanto emerso nel corso della seduta, il sindaco ha firmato un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità che prevede l'interdizione a persone e mezzi nelle seguenti zone:

Piazzale S.Lucia di Borgo Prino (lato mare);

Piazzale largo Cristino (lato mare);

strada a mare di collegamento tra Oneglia e Diano Marina (c.d. Incompiuta);

parcheggio Senatore Amadeo, piano interrato;

Molo Passeggiata nel Mare del bacino Portuale di Oneglia;

Molo sopraflutti del bacino portuale di Porto Maurizio

Molo azzurro di Borgo Prino.

E' stato anche ordinato di assicurare l'esposizione dei mastelli e dei carrellati in maniera da garantire la sicurezza degli stessi. È disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini e frazionali e l'interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le fasce di rispetto di 20 metri di tutti i corsi d'acqua e fronte mare e negli alvei dei torrenti, così come le attività in alveo.

Restano aperte le scuole. Non è stata infatti disposta la chiusura, ad eccezione della scuola dell’Infanzia di Via Argine Destro. Chiuso anche il Centro Carpe Diem. Si è inoltre proceduto alla predisposizione delle diverse misure di prevenzione e vigilanza, attivando le spazzatrici della De Vizia per prevenire situazioni di potenziale pericolo su tombini e caditoie, e predisponendo il presidio del territorio da parte della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile.

Per la notte e l’intera durata dell’allerta resta operativo il COC presso la Sala di Emergenza e Sicurezza situato sul Molo San Lazzaro ed è prevista una nuova riunione plenaria alle 8.30.