Ventimiglia: sabato prossimo al teatro comunale la prolusione dell'anno 23/24 dell'Unitre

“La riforma sanitaria universale: una responsabilità di tutti”: si svolge sabato prossimo alle 15.30 la prolusione all’anno accademico 2023/2024 della Unitre (sezione Intemelia) tenuta dal dott. Giuseppe Genduso che, partito per la sua carriera come Direttore Sanitario dell’Ospedale di Imperia, ha poi ricoperto lo stesso ruolo in grandi ospedali della Lombardia, approdando poi al prestigioso ruolo nell’Ospedale Niguarda di Milano, nosocomio di livello mondiale.