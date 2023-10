Restyling di lungomare a Bordighera, Trucchi: "Progetto non chiaro, chiediamo incontro pubblico"

"Ho depositato in questi giorni in comune a Bordighera una mozione per invitare il sindaco Ingenito ad organizzare finalmente una corretta e completa informazione alla popolazione circa il progetto di ristrutturazione della passeggiata mare della nostra città" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi.

"Sono partiti i lavori che cambieranno radicalmente lo stile e la configurazione del lungomare Argentina che sin dall'immediato dopoguerra rappresenta il più importante dei nostri biglietti da visita e che è amato profondamente non solo dai bordigotti. Non è stato fatto un concorso di idee come noi avevamo proposto e non è stato dato nemmeno uno spazio informativo sufficientemente ampio circa il progetto approvato dalla Giunta Comunale" - sottolinea il consigliere comunale di Insieme - "A parte un incontro pubblico della durata di un paio di ore all'ex chiesa Anglicana e qualche fugace accenno in Consiglio comunale nessun altro sforzo è stato messo in campo per illustrare ai cittadini i lavori ormai avviati. Prova ne sia il fatto che continuano in città i malumori e che non sono chiare le idee circa i risultati definitivi e circa l'aspetto che la passeggiata assumerà".