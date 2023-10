Ventimiglia: calano ancora gli arrivi dei migranti alla Caritas ma aumenta il numero degli afgani

Ieri la discussione sui migranti e sulle iniziative da intraprendere a Ventimiglia, nel corso del Consiglio comunale che ha visto una serie di botta e risposta tra maggioranza e opposizione, con il Sindaco Flavio Di Muro che ha di fatto confermato le intenzioni dell’Amministrazione, già evidenziate nel corso della visita del Ministro Piantedosi.

Intanto, come già sottolineato nei giorni scorsi, l’allarme lanciato dalla Francia in relazione al forte afflusso di alcune settimane fa a Lampedusa, è rientrato da tempo. Il discusso centro di identificazione a Ponte San Ludovico è fermo e gli arrivi a Ventimiglia si sono notevolmente ridotti.

Effettivamente, a ridosso delle migliaia di sbarchi sull’isola siciliana, gli arrivi alla Caritas erano decisamente aumentati superando in diversi giorni anche quota 200. Ma, subito dopo l’allarme lanciato per la recrudescenza del fenomeno migratorio a Ventimiglia (con chi aveva anche prospettato un ritorno al 2015), ora la situazione è tornata pressoché tranquilla.

Molti migranti, probabilmente, hanno deciso rotte diverse per raggiungere il Nord Europa e, anche nella giornata di ieri erano circa 80 gli arrivi in Caritas, numero stabile da diversi giorni. L’unica novità, rispetto ai mesi scorsi, riguarda l’approdo a Ventimiglia di molti più profughi di nazionalità afgana, ma la situazione è assolutamente sotto controllo, come confermato dalla stessa Caritas.

Ovviamente le presenze in città sono ben visibili, in particolare nella zona della Gianchette e sul Roya, visto che i respingimenti dalla Francia non si fermano e i migranti tentano e tenteranno sempre di varcare il confine. Il tutto senza dimenticare il fenomeno ‘passeur’, un modo delinquenziale per sfruttare i profughi. Molti gli stranieri che praticano questa ‘attività’, anche se è proprio di ieri la notizia dell’arresto di un italiano, fermato mentre stava portando in Francia quattro extracomunitari.