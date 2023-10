Ventimiglia: passeur 30enne italiano arrestato, portava in Francia quattro extracomunitari (Foto)

Un passeur italiano di 30 anni (G.G.P.) è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera durante un servizio con la ‘Squadra mista’ insieme ai colleghi francesi. L’uomo è stato sorpreso a trasportare in Francia alcuni stranieri privi della documentazione idonea, a bordo di una Fiat Punto di sua proprietà e già oggetto di precedenti segnalazioni da parte della Polizia francese perché probabilmente utilizzata per trasportare clandestini.

L’uomo ha fatto salire a bordo, nei pressi dell’autoporto, quattro extracomunitari algerini e tunisini. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio quando il flusso veicolare è sostenuto, proprio per evitare di essere intercettati dalle forze dell’ordine. Queste, per scongiurare incidenti, vista la sostenuta velocità dell’uomo e i numerosi cantieri presenti, hanno seguito la Punto in maniera discreta. Il passeur, dopo aver percorso alcuni chilometri di autostrada e resosi probabilmente conto di essere inseguito, si è fermato sulla corsia di emergenza facendo scendere i quattro occupanti il mezzo che, dopo aver scavalcato le recinzioni, sono fuggiti sulle colline, tanto da obbligare i poliziotti ad un inseguimento appiedato, riuscendo ad intercettarne tre.

Il trentenne è un pluripregiudicato per diversi reati, tra cui porto abusivo di armi, lesioni e minacce. Visto che il fermo è avvenuto in Francia, l’uomo è stato condotto negli uffici della Paf e quindi in un carcere transalpino. Sarà processato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina.