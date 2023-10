Sanremo: Cristina da lunedì sarà senza casa, chiede solo un lavoro e una sistemazione (Foto)

Costretta prima a chiudere il negozio nel 2021, perde poi il lavoro a causa di gravi problemi alla schiena e, pur svolgendo alcuni impieghi saltuari, non riesce a pagare l’affitto e viene sfrattata. E’ il caso di Cristina Folchi, sanremese che si è rivolta al nostro giornale per la sua drammatica situazione in cui si è venuta a trovare.

Cristina ha ricevuto lo sfratto esecutivo e, da lunedì prossimo sarà in mezzo ad una strada, insieme a tre cani e due gatti che accudisce amorevolmente da molti anni. Tra questi, purtroppo, c’è anche 'Haren', un meticcio che da tempo è sotto cura per un tumore e per altri problemi e un beagle che aveva preso dal canile, dopo l’arrivo dall’ormai noto ‘Green Hill’.

Cristina Folchi si è rivolta anche ai servizi sociali del Comune, che le hanno offerto un posto al dormitorio ma, ovviamente, per lei il problema è anche relativo alle bestiole che accudisce. Non potrebbe portarle la notte al dormitorio e non saprebbe dove lasciarle nel corso della giornata. Ha chiesto anche una proroga in relazione allo sfratto ed è anche alla ricerca di un’altra sistemazione.

Proprio per questo i servizi sociali del comune si sono dimostrati disponibili ad aiutarla per la caparra ed anche per un contributo annuale per l’affitto ma, purtroppo, non avendo un lavoro fisso ed una regolare busta paga, la donna non trova nessuna sistemazione, seppur modesta. La donna ha anche lavorato negli ultimi tempi in Francia come assistente domiciliare ma, a fine marzo del 2022, ha dovuto abbandonare l’impiego a causa di ben tre ernie lombo-sacrali che l’hanno bloccata.

E’ stata licenziata e, da quel momento è iniziato il vero e proprio momento drammatico. Contemporaneamente, infatti, il cagnolino meticcio si è ammalato e, per farlo curare ha dovuto anche impegnare degli ori di sua nonna per circa 5.000 euro. A breve Cristina dovrà rinnovare il prestito fatto e non sa se sarò in grado di farlo. Ha anche lanciato una petizione su Gofundme (QUI) ma, anche in questo caso, non ha trovato grande aiuto.

Si è rivolta a noi per trovare un eventuale aiuto, sia sul piano lavorativo che per una sistemazione, in modo da poter continuare a vivere dignitosamente ed anche accudire le bestiole che stanno da anni con lei.