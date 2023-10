Sanremo: a scuola di riciclo, il ‘Green game’ approda negli istituti della città dei fiori

La sostenibilità ambientale diventa materia di studio attraverso un pratico ed innovativo progetto didattico che promuove il confronto e il divertimento: è il “Green game”, il “Progetto Didattico dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi”, approdato nelle scuole sanremesi per trasmettere la consapevolezza dell'importanza della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi.

E nei giorni scorsi l'assessore all'ambiente Sara Tonegutti ha presenziato alla partenza del progetto “Green game” al Liceo Cassini. “Sono veramente felice di aver partecipato al format ­- dichiara l'assessore Tonegutti - che ha coinvolto i ragazzi con grande entusiasmo. L'iniziativa si aggiunge alle molteplici attività di sensibilizzazione ambientale portate avanti dal Comune di Sanremo per promuovere la consapevolezza dell'importanza della raccolta differenziata e del riciclo. Basti pensare che in Italia, mediamente, ogni anno, vengono prodotti circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire 3 imballaggi su 4. In programma ci sono altre iniziative promosse dal Comune e indirizzate proprio alle scuole”.

Il 'Green game0 è un'iniziativa dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero dei materiali d'imballaggio (Biorepack per la bioplastica compostabile, Cial per l'alluminio, Comieco per la carta e il cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l'acciaio) nata, appunto, per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori sul tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi.

Il Green game festeggia il suo undicesimo anniversario ed è sostenuto dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Regione Liguria.