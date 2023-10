Piano asfalti per la pista ciclabile: transito a singhiozzo tra ottobre e novembre

La durata degli interventi potrebbe subire delle variazioni in caso di pioggia ed eventuali imprevisti che dovessero presentarsi durante l’esecuzione dei lavori. Inoltre, da martedì scatterà anche la chiusura per nove mesi del bypass della pista ciclabile ad Arma di Taggia, tra via Sant'Erasmo e via Lido. Lo stop si è reso necessario per l'avvio del cantiere del Comune di Taggia, relativo al primo lotto di intervento su Park24. Questo tratto di cicliabile sul territorio armese resterà chiuso per ben 9 mesi, fino a luglio 2024, salvo imprevisti in corso d'opera.



“Un importante intervento di manutenzione della Pista Ciclopedonale, che rappresenta un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo turistico e della mobilità sostenibile del Ponente Ligure" - ha sottolineato il Presidente di AMAIE Energia Andrea Gorlero, che prosegue - AMAIE Energia, dopo aver investito una cifra ingente per i lavori che hanno consentito il collegamento della Pista Ciclopedonale da San Lorenzo al Mare ad Imperia, ha deciso di intervenire su tratti di pista esistente, che dopo anni dalla realizzazione, fisiologicamente erano deteriorati. Il nostro impegno è massimo per garantire sicurezza agli utenti ed il decoro dell’infrastruttura, un fiore all’occhiello della nostra provincia".