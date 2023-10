Pista ciclabile nell'imperiese: arrivano 13,7 milioni dal fondo di sviluppo e coesione

13 milioni e 670mila euro. Questa la cifra complessiva che, grazie all’accordo firmato con il Governo per la programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione, la Regione Liguria stanzierà per realizzare il nuovo tratto di ciclovia che collegherà Imperia, Diano Marina e San Bartolomeo al Mare.

“Grazie a un grandissimo lavoro portato avanti insieme al presidente Giovanni Toti – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola - e al collega alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone siamo arrivati a questo fondamentale risultato che ci consentirà di dare finalmente luce a un tratto strategico della ciclovia Ventimiglia-Sarzana. Parliamo di progetti immediatamente cantierabili, volti ad avere a disposizione una pista di assoluta eccellenza al più presto. Un’opera fondamentale che fungerà da ulteriore volano turistico per Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare ma in generale per tutto il ponente ligure. L’impegno profuso in questi anni dalla Regione Liguria e dalle amministrazioni locali sta dando i meritati risultati che cambieranno la mobilità di un intero territorio rendendolo, al contempo, più attrattivo”.

“C’è grande soddisfazione per il lavoro svolto - spiega il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi - ‘gomito a gomito’ tra Comune e Regione. Il passaggio della ciclovia tirrenica sul territorio di Diano Marina costituisce un’occasione imperdibile di ampliare, da un lato, la nostra offerta turistica, dall’altro, di realizzare la più importante rigenerazione urbana dagli anni ‘60 a oggi”.

Nel dettaglio, come già in parte emerso, 8 milioni e 600mila euro verranno utilizzati per il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell’Incompiuta e oltre 5 milioni di euro per realizzare i tratti di pista ciclabile che collegano Imperia e Diano Marina (via Incompiuta); l’ex stazione ferroviaria di Diano Marina e l’incrocio tra via Sanzio e via della Rovere e San Bartolomeo al Mare e Diano Marina.