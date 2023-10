La manager sanremese Cristina Scocchia in lizza per il Cda di Mediobanca

C’è anche la manager sanremese Cristina Scocchia, attuale amministratore delegato di Illycaffè, tra i candidati al nuovo Cda di Mediobanca.

Il nome di Scocchia è stato inserito nella rosa in quota Delfin, società azionista di Mediobanca al 19,8% e che potrebbe puntare ad ottenere due posti in consiglio. Il voto è atteso per il prossimo 28 ottobre. Gli altri nomi messi sul tavolo da Delfin sono quelli di Sandro Panizza, ex responsabile dei rischi del gruppo Generali e commissario per l’amministrazione straordinaria di Eurovita, e Sabrina Pucci, già nel board di EssilorLuxottica.

Cristina Scocchia, nata a Sanremo, dove ha frequentato il Liceo Scientifico, si è laureata in Economia e Commercio con il massimo dei voti all’Università Bocconi di Milano ed ha conseguito un Dottorato di Ricerca Aziendale presso l’Università di Torino. Ha iniziato la sua carriera in ‘Procter&Gamble’ a partire dal 1997 fino a divenire nel 2012 leader delle Cosmetics International Operations con la supervisione, nelle marche di sua competenza, di oltre 70 paesi del mondo. Dal 2014 al 2017 è stata Amministratore Delegato di L’Oréal Italia e ha guidato il ritorno alla crescita della società in un contesto economico sfidante. È stata poi amministratore delegato di Kiko Spa, azienda leader nel make up in Italia e in Europa con 7.700 dipendenti, 900 negozi mono marca in 27 Paesi e un canale e-Commerce presente in 34 Paesi. Attualmente è amministratore delegato di Illycaffè. Nel corso della sua carriera è stata insignita di diversi riconoscimenti quali la ‘Mela d’Oro’ per il Management nell’ambito del 27° Premio Marisa Bellisario (2015) e il titolo di miglior CEO per la categoria Retail ai CEO Italian Awards (2019). Nello stesso anno è stata inoltre nominata Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore e inclusa da Forbes nella prestigiosa classifica delle 100 donne leader più influenti.

Nel 2021 è stata insignita del titolo di Cittadina Benemerita nell’ambito delle celebrazioni per i Premi San Romolo.