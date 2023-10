Imprese liguri in vetrina a Colonia per “Anuga”, prestigiosa Fiera Internazionale del settore alimentare

Cinque aziende liguri in vetrina dal 7 all’11 ottobre a Colonia in occasione di Anuga, la fiera internazionale che riunisce i più importanti operatori del settore alimentare. Una vetrina di livello mondiale, occasione per promuovere l’incontro con partner provenienti dai maggiori mercati internazionali e migliaia di top buyers esteri. A promuovere la trasferta In Germania ad Anuga per le imprese liguri è l'Azienda Speciale "Riviere di Liguria” della Camera di Commercio Imperia La Spezia Savona, da sempre impegnata a sostenere le aziende locali e a promuovere lo sviluppo economico del territorio. I numeri della rassegna spiegano bene le ragioni e la filosofia della missione a Colonia, appuntamento imperdibile per valorizzare il brand delle nostre imprese e favorire l’incontro con partner affidabili per l’export delle proprie eccellenze: 7.972 espositori da tutto il mondo, 169.653 visitatori da 201 Paesi, 154.000 metri quadrati di area espositiva, oltre il 90% di espositori internazionali. Le aziende liguri che saranno ospitate nell’area collettiva Italia promossa da ICE, (Istituto per il Commercio Estero) sono: Frantoio Ulivi di Liguria di Pietrabruna; CLAS spa di Chiusanico; Ranise Agroalimentare srl di Chiusanico; Sommariva Tradizione Agricola di Albenga; Pandora srl di Borgomaro.

“Fondamentale - spiega il presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Enrico Lupi - la presenza ligure alla prestigiosa rassegna internazionale di Colonia in rappresentanza del nostro territorio e delle nostre eccellenze: l’agroalimentare si conferma settore trainante dell'economia italiana crescendo di più e meglio di altri comparti ed è proprio per questo motivo che la valorizzazione dei prodotti per la Liguria diventa veicolo di promozione turistica e di rilancio economico”.