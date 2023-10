Raccolti e consegnati oltre 4 quintali di generi alimentari a lunga conservazione dal Lions Club Sanremo Host, per l’Emporio Solidale di Sanremo (foto)

Sabato 23 settembre, il Presidente Guido De Angeli del Lions Club Sanremo Host, con il Consiglio Direttivo e tutti i soci del Club, hanno organizzato una grande raccolta alimentare, presso il Supermercato “Carrefour Market” di Bussana, a favore dell’Emporio Solidale del Palafiori,

La struttura inaugurata nel 2019 (ingresso via Marsaglia, ex sede vigili del fuoco), su volontà dell’Amministrazione Biancheri, in particolare dall’assessorato ai Servizi sociali guidato da Costanza Pireri, per razionalizzare in un unico centro il supporto comunale di distribuzione dei generi alimentari a chi è in difficoltà per fare la spesa grazie a donazioni e collaborazioni con supermercati e associazioni. Un piccolo minimarket della solidarietà dove le persone e famiglie in difficoltà possono fare la spesa gratuitamente, dietro l’esibizione di una tessera a punti.

Il Lions Club Sanremo Host, ringrazia il Direttore e tutto lo staff del Supermercato “Carrefour Market” di Bussana, per aver accolto i soci Lions per la raccolta alimentare, con grande cortesia e disponibilità. Un ringraziamento il Presidente De Angeli, lo porge a tutti i clienti del Supermercato, che con generosità e spirito umanitario hanno contribuito con le loro donazioni, a raccogliere oltre 4 quintali di generi alimentari a lunga conservazione (pasta, olio, sale, zucchero, biscotti, pelati omogeneizzati, latte, carne e pesce in scatola).

rs d’Italia della Provincia di Imperia hanno collaborato all’iniziativa, trasportando tutte le derrate, presso la loro sede e all’aiuto offerto dagli Scout del gruppo AGESCI “Sanremo Uno”.

Lunedì 25 settembre all’Emporio Solidale del Palafiori, ad accogliere l’arrivo del Presidente Lions De Angeli, il primo vicegovernatore Vincenzo Benza e alcuni soci del Lions Club Sanremo Host, il vicesindaco e Assessore Costanza Pireri, che ha ringraziato per l’impegno e il grande spirito umanitario e sociale che i Lions hanno sempre per chi ha bisogno ed è in difficoltà. Anche la società di San Bartolomeo al mare la “Arimondo srl” venuta a conoscenza dell’iniziativa dei Lions, ha contribuito offrendo dei buoni spesa del valore di 210 euro, da utilizzare nei loro supermercati “Pam e Eurospin” della provincia. Uno dei punti di forza della famiglia Arimondo, è la valorizzazione del territorio, visto l’attaccamento e la dedizione nei confronti delle popolazioni del territorio e del comprensorio ligure fin dal 1789, anno di fondazione della prima “bottega” a san Bartolomeo al Mare.

Grande soddisfazione del Presidente Guido De Angeli, per il successo dell’iniziativa, che ha permesso ai Lions di essere sempre presenti sul territorio nel momento del bisogno, concretizzando le frasi “La Solidarietà si fa Insieme” e “Dove c'è bisogno, lì c'è un Lions”, ma anche attuare con grande Spirito Lionistico il motto “We Serve”, ideato da Melvin Jones, il fondatore del Lions International nel 1917, dove ancora oggi è sempre attuale e che vede tutti i Lions del Mondo impegnati quotidianamente in opere umanitarie, benefiche e sociali. Grazie al “Carrefour Market” di Bussana, alla ditta “Arimondo Srl”, alla generosità dei clienti del “Carrefour Market, ai Rangers d’Italia, agli Scout “Sanremo Uno”, ai volontari dell’Emporio Solidale del Palafiori, all’Assessore Costanza Pireri per il suo impegno umanitario e sociale, perché come ha scritto il Governatore Oscar Bielli del Distretto Lions 108 Ia3: Siamo fiumi che confluiscono nello stesso mare. WE SERVE!!! (Noi serviamo)

Roberto Pecchinino

(addetto Stampa del L.C. Sanremo Host)