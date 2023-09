Ospedaletti: Confesercenti chiede di incontrare l'amministrazione per il piano di rigenerazione urbana

“Questa mattina, a tutela degli operatori turistici e commerciali della città di Ospedaletti, che nelle ultime settimane ci hanno segnalato importanti preoccupazioni relativamente al piano di rigenerazione urbana del Comune di Ospedaletti già approvato in consiglio comunale nei mesi scorsi, abbiamo chiesto, in spirito di massima collaborazione, un incontro all’amministrazione comunale”.

Con queste parole Confesercenti ha richiesto un incontro all'amministrazione comunale di Ospedaletti per discutere del piano di rigenerazione urbana.

“Riteniamo siano necessari chiarimenti, relativi al piano urbano - aggiungono da Confesercenti - in riferimento ai risvolti che esso avrà sul tessuto economico e commerciale delle città di Ospedaletti agendo a tutela della rete economica, turistica e commerciale cittadina”.