Taggia: al via lunedì la nuova gestione dei buoni mensa, Fichera "Mancano numerose iscrizioni"

Cambio del software per la gestione dei buoni mensa informatizzati a Taggia. Il lavoro per la sostituzione è iniziata alla fine dell’anno scolastico scorso.

La nuova piattaforma, mediante un portale Web multilingua (school.net genitori) e una ‘App’ compatibile con gli Smartphone (ComunicApp), permette di gestire in modalità integrata: l’iscrizione al servizio online, i pagamenti on line con PagoPA e collegamento con il software di contabilità dell’Ente, l’acquisizione della certificazione 730 e tutte le comunicazioni.

Lo scorso 31 Luglio è stato attivato il nuovo portale Web e sono state aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica, mediante SPID, CIE e credenziali. La ditta che ha curato l’introduzione del nuovo sistema è ‘Etica Soluzioni’ di Trento, che ha garantito assistenza tecnica continuativa in tutte le delicate procedure di passaggio di dati da un software ad un altro.

Per poter garantire l’avvio del nuovo sistema è stato necessario, nel mese di giugno, prima della chiusura dell’anno scolastico, comunicare ai due istituti comprensivi la necessità di far slittare di una settimana l’inizio della mensa per consentire il passaggio dei dati in sicurezza e implementare il nuovo software con i dati dei nuovi iscritti a scuola e la suddivisione delle classi e sezioni.

Il passaggio al nuovo software garantisce uno sgravio ai genitori che non dovranno più disdire il pasto entro le 9.30 in caso di assenza dei loro figli a scuola, ma attraverso la rilevazione delle presenze in classe l’assenza verrà acquisita automaticamente dal sistema e sarà assicurato un maggiore controllo da parte degli uffici per evitare una fruizione del servizio impropria.

Il servizio di refezione inizierà lunedì prossimo e mancano all’appello ancora numerose iscrizioni: “Chiediamo ai genitori – evidenzia l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Manuel Fichera - di accedere ai portali e scaricare l’App per regolarizzare l’iscrizione e garantire l’accesso alla mensa ai propri figli. L’ufficio garantisce assistenza tecnica per chi ha particolari difficoltà nell’esecuzione delle procedure in modo autonomo. Raccomando inoltre il pagamento puntuale del servizio e, in particolar modo, il pagamento dei debiti perché sono in corso verifiche e segnalazioni ai competenti uffici per il recupero crediti”.

Attraverso il nuovo sistema, i genitori non saranno più obbligati a disdire il pasto in caso di assenza del proprio figlio da scuola perché in ogni plesso scolastico saranno presenti operatori appositamente incaricati e dotati di tablet che ogni giorno raccoglieranno, classe per classe, le presenze ed assenze. Il portale su cui rileveranno le presenze parla direttamente con la ditta Camst e la cucina in tempo reale saprà quanti pasti preparare per la giornata. Si occuperanno di questa attività operatori ed assistenti appositamente formati nelle scuole primarie e i volontari del servizio civile (seguiti dall’OLP di riferimento) nel nido ‘Girotondo’ e nelle scuole dell’Infanzia.

Sempre da lunedì prossimo le famiglie dei bambini iscritti alle scuole primarie ‘Pastonchi’, ‘Mazzini’ e ‘Soleri’, dalle 7.30 alle 8.30 potranno fruire di un servizio di ‘pre-scuola’ garantito da assistenti scolastiche qualificate (appartenenti alla Cooperativa Jobel di Sanremo) che vigileranno sugli alunni iscritti al servizio.

Il servizio è organizzato dal Comune di Taggia in stretta collaborazione con la Cooperativa Sociale Jobel e prevede il versamento di una quota di compartecipazione (inferiore ai 25 euro mensili) a carico della famiglia. Le iscrizioni termineranno oggi alle 13.