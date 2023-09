Sanremo: progetto di rispristino funivia, Simone Baggioli plaude all'iniziativa ma...

"Non posso che fare a meno che plaudere all’iniziativa di Ance che ha fatto questo regalo alla collettività. Un progetto interessante e con un’alta percentuale di fattibilità. Non posso però esimermi dal chiedere al sindaco, che si prodiga nel cercare fondi per questa iniziativa, un uguale impegno affinché si reperiscano risorse per gli asfalti della nostra città, ormai colabrodo, l’illuminazione e la pulizia dei torrenti e delle strade. Cose basilari, magari banali, ma fondamentali per vivere bene.



Simone Baggioli".