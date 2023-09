Perinaldo, assegnato contributo straordinario per il servizio antincendio boschivo e protezione civile

Perinaldo assegna un contributo straordinario all'associazione di volontariato per il servizio antincendio boschivo e protezione civile del comune di Camporosso con la quale ha una convenzione.

La Giunta comunale, vista la comunicazione pervenuta dall'associazione di volontariato che richiedeva un contributo per il mezzo in uso pari a 4.153,00 euro e visto che, come da riparto delle spese, il contributo in capo al comune di Perinaldo è pari a 1.410,00 euro, ha deciso di riconoscere all'associazione di volontariato per il servizio antincendio boschivo e protezione civile del comune di Camporosso il contributo straordinario di 1.410,00 euro per la riparazione del mezzo. La somma trova copertura finanziaria dal bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023.

Successivamente la Giunta comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, ha deliberato di rendere immediatamente eseguibile il provvedimento.