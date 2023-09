Il cordoglio di Imperia senza Padroni per la scomparsa del Comandante Flavio Serafini

“A nome mio e del Gruppo Consiliare Imperia senza Padroni esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia del Comandante Flavio Serafini”.

Queste le parole del Capocruppo Luciano Zarbano, che prosegue: “Io e il mio gruppo abbiamo avuto modo di conoscere in maniera più approfondita il Comandante Serafini durante l’ultima campagna elettorale. Abbiamo accolto con molto piacere il suo invito a visitare il Museo Navale. Siamo rimasti molto soddisfatti di questo incontro non solo perché ci ha accolto con il calore di chi è orgoglioso di mostrare un’opera importante per la città, alla quale lui stesso aveva partecipato in prima persona, ma perché è riuscito a non renderlo il solito giro turistico. Ovviamente l’intento era quello di far conoscere e sensibilizzare i futuri amministratori su uno dei tesori più importanti che abbiamo ad Imperia (tutti i candidati delle altre liste avevano ricevuto analogo invito). Infatti grazie a lui abbiamo potuto apprezzare la reale essenza del Museo, ma soprattutto abbiamo visto con quanta abnegazione lo stesso Comandante si era prodigato e continuava a prodigarsi affinché la sua creatura potesse essere all’altezza delle aspettative. L’obiettivo, a parere nostro, in parte è stato raggiunto. Oggi emerge, attraverso l’esposizione dei reperti dal contenuto storico (ma anche affettivo per lo stesso Comandante), il legame di Imperia con il mare. Ancora c’è molto da fare e ci auguriamo che chi si occuperà del museo completi ciò che era il desiderio del Comandante Flavio Serafini”.

“Lo ringraziamo per l’amore che ha profuso – termina Zarbano - per Imperia e per la marineria imperiese. Carissimo Comandante ti auguriamo buon vento per il tuo ultimo viaggio…sempre a vele spiegate”.