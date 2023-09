Da Badalucco alla Romania, Antoni Rosapinta tra i concorrenti del reality show "Casa Iubrii"

In Romania tra i concorrenti del reality show "Casa Iubrii" c’è anche un ragazzo legato a Badalucco. Si tratta di Antoni Rosapinta, un 20enne di Pitesti, città di poco più di 167mila abitanti. Il padre è italiano ed è originario del paese ligure in provincia di Imperia mentre la madre è romena. Antoni viene spesso a Badalucco a trovare il fratello Igor.

Il programma assomiglia al Grande Fratello solo che i concorrenti entrano in questa casa con l'intenzione di trovare l'anima gemella. Nella pagina profilo di Antoni si legge che è molto legato alla cultura italiana, ha tentato la carriera come calciatore professionista dopo esser stato per 12 anni attaccante dell'FC Argeș. Ora si trova in una fase di incertezza circa il suo futuro.

L'anno scorso si è iscritto all'università. È entrato nel programma televisivo per trovare l'amore e dice che si considera intelligente e persistente, non gli piacciono le persone che non mantengono la parola data. Chissà se durante il reality avrà modo di parlare anche del suo legame con Badalucco.