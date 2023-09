Sanremo: atto vandalico nella sede del PRC, la solidarietà della Camera del Lavoro di Imperia e tutto il gruppo dirigente della Cgil Imperiese

La Segreteria della Camera del Lavoro di Imperia e tutto il gruppo dirigente della Cgil Imperiese esprimono la totale solidarietà ai Compagni della Sezione di Rifondazione Valeria Faraldi di Sanremo per il vile gesto subito alla propria sede.



"Non è la prima volta che sul territorio tornano ad apparire simboli ignobili che richiamano a un passato che mai vorremmo rivedere. Certi atteggiamenti si contrastano con al cultura, la solidarietà e la fratellanza e noi sicuramente saremo in prima linea in questa direzione".