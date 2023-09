Migranti, Bagnasco a Ventimiglia: "I Cpr sono necessari ma spazio anche all'accoglienza" (Foto e video)

"Il governo deve prendere provvedimenti speciali per i comuni di frontiera, tra i quali vi è anche Ventimiglia. Riguardo ai Cpr la nostra posizione è chiara: sono necessari e devono essere realizzati nel più breve tempo possibile. La localizzazione dipende dal Ministero dell'Interno e della Difesa. Sono per i migranti irregolari, che non hanno alcuna intenzione di regolarizzarsi, per gli altri spazio all'accoglienza" - ha detto il deputato ligure di Forza Italia, Roberto Bagnasco, questa mattina in visita a Ventimiglia.

Il deputato ha incontrato in Comune il sindaco Flavio Di Muro e la sua amministrazione. "E' una visita programmata da tempo con il sindaco ritenendo la situazione migratoria ormai a un limite di non ritorno" - ha affermato Bagnasco - "Mi sembrava doveroso e necessario venire a Ventimiglia per parlare con il primo cittadino, l'Amministrazione e i miei colleghi di partito di questa realtà, che è particolarmente delicata e importante, che deve essere conosciuta in maniera approfondita. Tornerò a Roma con le idee ancora più chiare rispetto a quelle che mi ero fatto".

Bagnasco ha poi visitato la stazione ferroviaria e le Gianchette, zone frequentate dai migranti, e il Pad, punto di accoglienza diffusa, collocato vicino alla Caritas Intemelia, scortato dai rappresentanti politici locali del partito di Forza Italia e alle forze dell'ordine. "Non è possibile che un comune come Ventimiglia, che ha problematiche diverse rispetto a tutti gli altri comuni, debba confrontarsi con le stesse regole" - sottolinea Bagnasco - "Servono deroghe normative per le assunzioni e aiuti economici". Bagnasco è poi andato anche ai due confini di Ponte San Luigi e San Ludovico.