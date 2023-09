Servizio Civile Digitale, a Imperia un posto con Confcooperative

Scade il prossimo 28 settembre il bando per il Servizio Civile digitale: la crescita, l’autonomia e l’integrazione dei cittadini, specie quelli che per età o opportunità, rischiano di essere esclusi dalla transizione digitale, sono gli obiettivi del progetto di Confcooperative. Ad Imperia c’è un posto disponibile, presso la cooperativa Eureka, incaricata anche del coordinamento di tutti i progetti liguri (un posto a Savona, uno a La Spezia e uno a Genova).



"Non è necessario essere esperti 'nerd' per partecipare alle selezioni, bastano buone competenze digitali di base, che saranno valutate dalla commissione di selezione insieme alle abilità relazionali. Ricordiamo inoltre che spesso l’attività svolta nel corso del servizio civile si trasforma in una vera e propria occupazione, alla fine dei 12 mesi. Ricordiamo inoltre che a partire da quest’anno è aumentato l’ammontare del rimborso a volontari in servizio, che ammonta ora a € 507,30 e dal mese di giugno esiste una riserva di posti pari al 15% in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale senza demerito, nei concorsi pubblici banditi dalle pubbliche amministrazioni per le assunzioni di personale non dirigenziale e dalle aziende speciali e istituzioni strumentali all’attività degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 267 del 2000" - ricordano da Confcooperative.

Per partecipare è necessario essere cittadini italiani, oppure di uno degli altri stati dell’Unione Europea, oppure cittadini di stati extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia. Al momento della presentazione della domanda, i candidati devono avere compiuto 18 anni e non superato il ventottesimo anno di età e non devono avere riportato condanne a pene superiori di un anno, in via definitiva, per delitti contro la persona, connessi alle armi o al terrorismo. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I progetti hanno una durata di 12 mesi. L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023.

Nicol Carolì ha trascorso il suo anno di servizio all’asilo Bollicine di Taggia ed ora è assunta dalla cooperativa Jobel, titolare del progetto. “È stato un anno gratificante e coinvolgente a livello emotivo – ci dice – in cui ho potuto assumermi responsabilità ed entrare nel mondo del lavoro. Mi sono confrontata con una realtà diversa dal mio quotidiano, ho incontrato persone vulnerabili, ma ogni sera tornavo a casa felice. Ero alla fine del percorso di laurea in Servizi sociali ed ho potuto subito mettere in pratica quanto avevo appreso nel mio percorso di studi, accompagnata e sostenuta. Lo consiglio davvero a tutti i ragazzi e le ragazze, un anno davvero impiegato bene”.

"Per ulteriori informazioni è possibile contattare Mirko Marino al numero 38009022871 o via mail all’indirizzo imperia@confcooperative.it" - concludono.