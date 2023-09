Prelievi mobili a Taggia, da ottobre l'Asl 1 'triplica' il servizio in piazza degli Eroi Taggesi

Dal 1 ottobre il servizio prelievi triplica la sua presenza nel territorio comunale di Taggia. I mezzi mobili di Asl1 saranno presenti in piazza degli Eroi Taggesi 3/B nei seguenti giorni:

3° lunedì del mese + 2° e 4° giovedì del mese

Soddisfazione è stata espressa in merito dal consigliere comunale del comune di Taggia con delega alla sanità dott. Giancarlo Ceresola: “Su Taggia è stato incrementato il servizio, a dimostrazione dell'ottima sinergia tra Comune e Asl1, in modo da ovviare alla mancanza di un punto prelievi stanziale, sopperendo con i mezzi funzionali. Un incremento – prosegue Ceresola – a favore e sostegno per i cittadini rientranti nelle cosiddette fasce deboli, in particolare la popolazione anziana. L'unità di intenti e la volontà di migliorare i servizi, tra enti pubblici, dà i suoi frutti e pertanto a nome dell'amministrazione comunale rivolgo i miei ringraziamenti ad Asl1”.

Alle parole del consigliere Ceresola fanno eco quelle del DSS di Asl1 Dott. Roberto Predonzani: “Prosegue e cresce l'attività di Asl1 sul territorio – sottolinea il DSS Dott. Roberto Predonzani -, infatti rispetto ai mesi scorsi abbiamo aggiunto ulteriori appuntamenti nel territorio di Taggia, tutto ciò reso possibile anche dalla grande disponibilità dell'amministrazione comunale, che ringrazio, per il potenziamento del servizio”.

Infine anche il Direttore del Distretto Sanitario di Sanremo Dott. Roberto Castagno ha affermato: “Essere presenti sul territorio e vicini alla cittadinanza, in particolare per la popolazione anziana. E' un servizio collaudato che “triplica” la sua attività, infatti saremo presenti a Taggia tre volte al mese a disposizione dell'utenza”.

Per usufruire dei servizi del 'Centro prelievi mobile' di Asl1, per prelievi degli esami di laboratorio, basterà prenotare presso i consueti canali:

- per telefono all'800098543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18);

- presso gli sportelli CUPA (in ospedale o al distretto sanitario)

- presso le farmacie che hanno attivo il servizio di prenotazione CUP;

- sul portale prenotosalute.regione.liguria.it

Si ricorda che possono accedere al servizio tutti i cittadini, esenti e non esenti dal ticket. In quest'ultimo caso il pagamento deve avvenire prima della prestazione (attraverso gli sportelli Asl1, Ticketweb, Pago PA...) e non sarà possibile effettuare il pagamento al momento del prelievo presso il camper.