Due giorni di dibattiti e incontri focalizzati sul primo anno di Governo Meloni: sabato e domenica a Sanremo

Sanremo ospiterà, sabato e domenica prossimi, una due giorni di incontri e dibattiti focalizzati sul primo anno di Governo Meloni.

“I successi del Governo, l’apporto fondamentale dei gruppi di camera e senato di Fdi – sottolinea il partito - il ruolo dei parlamentari liguri, saranno al centro del confronto per ricordare e festeggiare la vittoria del settembre 22 e promozionare i risultati ottenuti”.

Sede della kermesse sarà il teatro Centrale di Sanremo ed interverranno i deputati liguri Matteo Rosso e Maria Grazia Frija, i Senatori Gianni Berrino e Roberto Menia, il capo delegazione al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, assessori e consiglieri regionali e comunali. I vari panel, che ospiteranno anche associazioni categoria verteranno su ‘Il ritrovato ruolo dell’Italia in Europa’, ‘La legge di delega fiscale’, ‘Il Made in Italy e lotta al cibo sintetico’, ‘Foibe’, ‘Turismo e portualità’.

Il sabato l’inizio è’ fissato per le 16.30 (terminerà alle 19.30) mentre domenica si riprende alle 10 per andare fino alle 13, con collegamento in diretta del Premier Meloni alle 11.

