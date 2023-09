Sabato prossimo all’Approdo di Imperia una giornata dedicata alla fermentazione con incontri e degustazioni

Il settembre dell’Approdo di Imperia non si ferma e dà spazio a una giornata di festa incentrata sul mondo della fermentazione. Appuntamento per sabato 23 settembre dalle 17 alle 22, a cura di CNA Imperia, con delizie locali e approfondimenti dedicati all’eccezionale cultura culinaria della provincia di Imperia, ma anche con intrattenimento e scoperte per tutti.

L’Approdo è il progetto di animazione estiva dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia il cui calendario è curato da CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria. Da giugno 2023 l’Approdo si propone come polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento grazie a un progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria e con lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

Questo il dettaglio degli appuntamenti per la festa dedicata alla fermentazione:

- Ore 17:00 - Inizia la festa! I visitatori verranno accolti dall'irresistibile profumo di prodotti fermentati con i produttori locali pronti a condividere le proprie deliziose creazioni.

Esperienze Gustative:

• Stand del Pane Artigianale: varietà di pane fresco appena sfornato, da baguette croccanti a pagnotte rustiche.

• Birra Artigianale: il mondo delle birre artigianali locali, con degustazioni guidate dai mastri birrai.

• Vini del Territorio: vini pregiati delle cantine locali in compagnia dei produttori.

• L'Arte dei Formaggi: una selezione di formaggi locali, da quelli freschi a quelli stagionati.

• Dolci da Sogno: delizie per soddisfare il palato, tra cui dolci lievitati e dessert tradizionali.

• Salumi e affini: una varietà di salumi e carni provenienti da produttori locali.

Musica Dal Vivo: artisti locali suoneranno musica dal vivo, creando un'atmosfera festosa e conviviale.

Laboratori del Gusto: esperti spiegheranno i segreti della fermentazione e risponderanno alle domande dei visitatori aiutati dalle degustazioni dei prodotti di cui si parla.

Mercato Artigianale: oltre ai prodotti fermentati, ci sarà l'opportunità di acquistare creazioni artigianali locali.

Ingresso libero e gratuito: per info 337 1043629