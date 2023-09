Sei-Cpt positivo avvio del nuovo anno formativo: tanti giovani per i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

L'interesse dimostrato da oltre 120 ragazze e ragazzi per diventare Operatori Edili, Operatori di Impianti Termoidraulici e Operatori della Ristorazione è un segno promettente per il futuro.

Questi settori, l'edilizia e l’impiantistica, insieme alla ristorazione, sono di fondamentale importanza per l'economia della nostra provincia, e la formazione professionale prepara i giovani a diventare competenti e qualificati per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.

A breve partirà anche un percorso di Diploma IeFP che coinvolgerà altri 15 ragazzi già qualificati interessati ad implementare le proprie competenze e diventare tecnici edili e tecnici di impianti termici. La possibilità di proseguire il percorso formativo per conseguire il Diploma IeFP dopo il terzo anno offre ulteriori opportunità di crescita e sviluppo professionale. Questo dimostra che la formazione professionale è sempre più riconosciuta come un'opportunità valida per acquisire le competenze necessarie per entrare in questi settori in crescita.

Il direttore del Sei Cpt di Imperia Francesco Castellaro: "Sono molto contento e soddisfatto di questo risultato, è sempre motivante entrare per augurare buon inizio anno formativo ai ragazzi e vedere le classi piene. Siamo impegnati quotidianamente nell'offrire formazione di qualità e per supportare i giovani nel loro percorso sia professionale che personale. Questo impegno è fondamentale per garantire che i nostri studenti siano adeguatamente preparati per affrontare le sfide del mondo del lavoro verso un percorso di autonomia e successo formativo. Ringraziamo tutti gli allievi e le loro famiglie per aver scelto il nostro ente di formazione e auguriamo a tutti i nostri studenti un anno formativo proficuo e gratificante".