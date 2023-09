Fridays For Future scende in strada a Ventimiglia: "Chi semina utopie raccoglie realtà"

Il movimento Fridays For Future oggi è sceso in strada Ventimiglia. I ragazzi si sono riuniti in via Aprosio per dire basta ai combustibili fossili in quanto troppo impattanti sul clima globale. Per sensibilizzare le persone sulla crisi climatica, il gruppo si è presentato con alcune piante e dei cartelli e si è impegnato a distribuire volantini ai presenti.





"Come attivisti abbiamo il dovere di criticare un sistema che opprime e abbiamo deciso di farlo dando speranza, attraverso l’arte e la pianta, simbolo della resistenza climatica. Con queste piante in piazza, siamo la natura che si riprende i suoi spazi. Spazi per immaginare il mondo come lo vorremmo dove non si dia priorità al profitto ma al pianeta e alle persone, per far sì che non rimanga una utopia ma si trasformi in realtà. - spiegano dal movimento - La crisi climatica riguarda tutti, ma ci sono categorie di persone già in difficoltà che di fronte a ulteriori costi e conseguenze di questa crisi, si ritrovano in situazioni di maggiore vulnerabilità. Da chi non arriva a fine mese alle comunità marginalizzate, alle persone migranti. Il futuro che immaginiamo e seminiamo è un futuro di inclusione dove il merito e la classe hanno lasciato spazio ai diritti e all’umano. Un umano che non è separato ed esterno all’ambiente, bensì ne è fibra e parte integrante. Chi semina utopie raccoglie realtà".