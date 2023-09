Attivazione forniture di luci temporanee e di cantieri e consulenza gratuita su bollette di luce e gas

L’ufficio Energia di Confartigianato Imperia amplia i propri servizi grazie al supporto di C.En.P.I, il Consorzio per le Imprese che hanno bisogno di un supporto affidabile e continuo sul tema 'energia'. Il C.En.P.I si rivolge sia ad aziende artigiane sia a realtà commerciali, ristoranti, enti pubblici e famiglie private e negozia per loro le migliori condizioni di fornitura sul libero mercato con l’obiettivo di ridurre i costi.

Grazie al C.En.P.I, le categorie dei costruttori e degli imprenditori edili possono rivolgersi alle sedi della Confartigianato per chiedere l’attivazione di forniture luce temporanee e di cantiere. Il consorzio, con il quale la Confartigianato sarà in costante contatto, si occuperà della gestione della pratica, dalla produzione dei documenti fino alla posa del misuratore stesso.

“E’ un’ottima iniziativa per tutto il comparto Costruzioni – ha dichiarato il Presidente degli Edili di Confartigianato Imperia, Antonio Sindoni - I nostri uffici si stanno ampliando e stanno fornendo ogni giorno la giusta assistenza alle crescenti necessità di un settore in costante evoluzione”.

“Confartigianato Imperia è al fianco di tutti gli imprenditori del comparto elettrico che necessitano di supporto e formazione - ha sottolineato il Presidente degli Elettricisti di Confartigianato Imperia, Michel Khelif - Grazie ai corsi di aggiornamento in materia di sicurezza e percorsi formativi per ottenere le qualifiche necessarie, l’associazione è ogni giorno un punto di riferimento al passo con la normativa e con quanto occorre al settore per svolgere lavori in totale sicurezza”.

Il servizio legato all’ambito Energia è gratuito e si occupa di fornire assistenza e consulenza sulle fatture di luce e gas. L’obiettivo è:

- confrontare le tariffe attuali del cliente con quelle della società di vendita gestite dal consorzio CENPI;

- suggerire quale sia la componente di risparmio in virtù dell’andamento del prezzo di mercato;

- monitorare costantemente le condizioni applicate dalla compagnia contrattualizzata.

L’ufficio Energia della Confartigianato si occupa anche di pratiche legate a:

- richieste di nuova posa contatori luce e gas

- subentri

- volture

- aumenti di potenza

- forniture temporanee

- credito d 'imposta

- energie rinnovabili

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare la responsabile Elisa Gramegna inviando una mail all’indirizzo ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524524.