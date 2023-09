Sanità: domenica la giornata per la sicurezza dei pazienti, in Asl 1 un corso per il 3 ottobre

La Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti, il ‘World Patient Safety Day 6’, che si celebra domenica prossima, quest’anno è stata dedicata al coinvolgimento dei pazienti, dei familiari e dalla comunità nella sicurezza dell’assistenza.

“Si tratta di una giornata di grande rilevanza – afferma Angelo Gratarola, assessore alla sanità di Regione Liguria – per cui in tutti i territori della Regione, insieme alle Asl e agli ospedali liguri, sono state organizzate iniziative per sensibilizzare gli operatori sanitari e la popolazione. Il coinvolgimento di pazienti, famiglie e associazioni è uno dei temi principali per rendere l'assistenza sanitaria più sicura e promuovere la cultura della sicurezza, i corretti comportamenti e la prevenzione dei rischi”.

“Siamo impegnati su questo fronte – aggiunge Filippo Ansaldi, Direttore Generale di Alisa – in tutti gli ambiti della sistema sanitario: abbiamo attivato percorsi che aggiorniamo e miglioriamo continuamente con i DIAR, i dipartimenti interaziendali regionali, che hanno proprio il compito di garantire il massimo delle performance, ma soprattutto quello della sicurezza delle cure e quella dei pazienti”.

In linea con questo percorso le iniziative di Asl 1 Imperiese prevede, per il 3 ottobre un corso di formazione, presso l'Aula magna a Bussana di Sanremo, riservato al personale dell'azienda, relativo all'integrazione delle attività di gestione del contenzioso, del reclamo e del rischio clinico.

Lo scopo del corso ha l'intenzione di fornire elementi conoscitivi del ruolo della medicina legale nel processo di gestione del sinistro ed evidenziando il ruolo dei professionisti nella redazione delle relazioni interne rilasciate in occasione dell'istruttoria del caso. Ma anche fornire elementi per migliorare la cultura dell'importanza della registrazione, segnalazione e raccolta di dati/relazione degli eventi che possano determinare una ipotetica richiesta danni, fornire elementi per migliorare la comunicazione tra operatori e utenti al fine di ridurre le ipotesi di contenzioso ed infine analizzare lo stato dei sinistri avvenuti nel biennio 2021-2023.