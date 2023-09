Salvato lo speleologo americano bloccato in una grotta: nella task force anche un imperiese

C'è anche un imperiese tra i quattro operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria, insieme a componenti di agli altri team di diversi Paesi europei, che hanno estratto alle 00:35 locali (23:35 italiane), lo speleologo statunitense bloccato a 1.000 metri di profondità dalla serata di sabato scorso.

L’uomo è uscito dalla grotta ed è stato condotto alla tenda sanitaria del campo base.

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato 46 operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di cui 4 dalla Liguria).

Già nella notte tra sabato e domenica il primo team aveva trasportato la barella con lo speleologo a quota -680 metri. Successivamente, intorno alle 3:30 di domenica, dopo alcune ore di sosta per somministrare le terapie allo statunitense, la squadra di soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha preso in carico la barella e la ha condotta a -500 metri nella serata di domenica.

Anche qui è stata effettuata un’ulteriore sosta indispensabile per proseguire le cure mediche. Lo speleologo americano è sempre stato collaborativo, agevolando quindi l’operato dei tecnici. I soccorritori che hanno terminato il proprio impegno in profondità sono poi usciti dalla grotta raggiungendo il campo base. “E’ stata un’operazione lunga e tortuosa la strada per riportare in superficie Mark Dickey – hanno raccontato i tecnici - Lo speleologo statunitense, il 2 settembre scorso, era rimasto bloccato a causa di un malore a più di 1000 metri di profondità nella grotta Morca, nel montagne del Tauro, nel sud della Turchia. Per i soccorsi si è messa in moto una macchina con più di 200 esperti provenienti da tutta Europa e dall’Italia. Tutti insieme abbiamo partecipato a quello che è considerato un salvataggio estremamente lungo e faticoso”.