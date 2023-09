Sanremo: diritto internazionale umanitario, tutto pronto per la 46ª Tavola Rotonda

A Sanremo, presso la sede dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, a Villa Ormond, dal 14 al 15 settembre si terrà la Tavola Rotonda sui problemi attuali del diritto internazionale umanitario. Una iniziativa che viene organizzata ogni anno dall'Istituto e che si svolge in collaborazione con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) di Ginevra.



All’evento parteciperanno esperti di organizzazioni internazionali e non governative, i rappresentanti di governi e istituzioni nazionali, transnazionali ed accademiche provenienti da tutto il mondo, ufficiali militari e personale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

"La Tavola Rotonda di Sanremo rappresenta un’apprezzata occasione a livello internazionale di riflessione e dialogo sui temi dei conflitti armati e del diritto internazionale umanitario, affronta il tema "Rafforzare il rispetto del diritto internazionale umanitario: la condotta delle ostilità, la protezione dei servizi essenziali e l'assistenza umanitaria nei conflitti armati contemporanei". - spiegano dall'Istituto - I lavori della Tavola Rotonda, giunta quest’anno alla 46ª edizione, prenderanno il via giovedì 14 settembre con il messaggio di benvenuto del Vicesindaco di Sanremo Costanza Pireri e del Presidente dell’Istituto Professor Edoardo Greppi. Seguiranno i saluti istituzionali della Presidente del CICR Mirjana Spoljaric, e dei rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Difesa italiani".



"Nella seconda parte della mattinata inizieranno le riflessioni tematiche con una prima sessione introduttiva sulle problematiche più urgenti derivanti dall'applicazione delle norme di diritto internazionale umanitario alla protezione dei servizi essenziali e all'assistenza umanitaria nelle aree di crisi e nei contesti di conflitto. Nel corso dei lavori saranno approfonditi diversi aspetti specifici del rispetto del diritto internazionale umanitario, tra i quali la questione della pianificazione delle operazioni militari e della valutazione dei rischi nella guerra contemporanea, la protezione dei civili dal pericolo di strumentalizzazione da parte delle forze in campo, le sfide legali e operative relative alla fornitura di assistenza umanitaria e la protezione dei servizi essenziali nei conflitti armati contemporanei, il rispetto dell’accesso ai civili da parte degli operatori umanitari, la protezione dei corridoi umanitari e la salvaguardia delle cosiddette zone protette" - aggiungono.



"L’Istituto offre inoltre la possibilità di partecipare online alla conferenza, garantendo l’interattività grazie a strumenti di partecipazione remota innovativi. - sottolineano - Il dibattito sarà moderato da eminenti personalità di rilievo internazionale, le quali coordineranno l’interazione tra esperti, partecipanti in presenza e spettatori online. Oltre cinquant’anni di attività dell’Istituto hanno portato a Sanremo circa 30.000 esperti, ufficiali e rappresentanti di governi da oltre 190 paesi, dando vita a quello che è oggi universalmente noto e apprezzato in tutto il mondo come “dialogo umanitario nello spirito di Sanremo" o, molto più semplicemente, “spirito di Sanremo”. L’appuntamento è fissato per giovedì 14 e venerdì 15 settembre a partire dalle ore 9. Per partecipare, tanto in collegamento quanto in presenza, è necessario iscriversi all’evento attraverso il sito dell’Istituto al seguente link: https://iihl.org/46th-sanremo-round-table/".