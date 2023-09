Pompeiana aderisce al progetto "Lavanda Riviera dei Fiori": incontro con operatori commerciali

Domani, mercoledì 13 settembre, alle 17.30 presso la sala consiliare di Pompeiana, sarà presentato il progetto 'Lavanda Riviera dei Fiori', agli operatori commerciali. L'iniziativa nasce in seguito all'adesione da parte dell'amministrazione comunale del paese.



"Verranno spiegate le opportunità che offre il progetto. - affermano gli organizzatori - Si presenteranno le varie tipologie di lavande partendo dalla Lavandula angustifolia "IMPERIA", pregiata lavandula angustifolia nata da due lavande autoctone delle Alpi Liguri e che in questi anni sta dando un’integrazione al reddito alle aziende agricole, dal recupero della varietà di lavandino o lavanda intermedia "BoscoMare" tipica della Valle del San Lorenzo che è stata mantenuta dall’attività di alcune aziende di quell’areale".



"A queste lavande si uniscono le nuove tipologie di lavande italiane quali la lavanda angustifolia Augusta ( in omaggio alla via Julia Augusta) le lavande intermedie MareBlu, Petrae, Viola. Il progetto “Lavanda della Riviera dei Fiori” nasce nell’Aprile del 2014 dalla nostra storia per recuperare le nostre tradizioni, gli antichi terrazzamenti, fermare il degrado, il dissesto idrogeologico e l'abbandono. “Lavanda della Riviera dei Fiori”, non è solo un marchio ma è l’opportunità di far crescere un Territorio con le sue bellezze e le sue potenzialità" - concludono.