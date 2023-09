Bordighera: altalena donata e mai installata, Zagni "Dal sindaco delirio di onnipotenza"

"La risposta del Sindaco è un delirio di onnipotenza di un uomo solo e mal consigliato".



Sono le parole di Marco Zagni della associazione Bordighera Bene Comune, per rispondere al sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito. In ballo c'è una altalena per disabili donata e mai installata. "Stamattina è uscito il nostro articolo e dopo due ore l’assessore Sorriento mi ha scritto che organizzeremo un sopralluogo - commenta il rappresentante della associazione - La cosa veramente triste è che a rimetterci, alla fine, sono sempre coloro che avrebbero bisogno di attenzioni e di inclusione sociale"





“Finalmente i nervi scoperti sono venuti a galla: a Novembre 2022 certo della sua rielezione, il Sindaco è venuto ai giardini Lowe garantendo l’installazione dell’altalena per disabili acquistata successivamente dalla nostra associazione. Poteva dirci subito le criticità rilevate: avremmo destinato i fondi ad altri scopi. Invece la fa marcire in un garage da oltre sei mesi" - afferma Zagni.