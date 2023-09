Imperia: l’Approdo in festa venerdì prossimo, serie di appuntamenti tra infopoint e terrazza esterna

Arriva all’Approdo di Imperia Oneglia la festa di fine estate. Una giornata intera, venerdì 8 settembre, per celebrare cultura e gusto insieme alle migliori competenze del territorio, in una cornice unica affacciata sul mare. “L’approdo in festa” coinvolgerà l’infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia dalle 17 alle 23. Sarà un susseguirsi incontri, eventi e laboratori in una vera e propria maratona tra storie di pescatori e guardiani del mare, ma anche racconti di agricoltori, custodi delle nostre terre, e poi cultura, tradizioni, occasioni di scoperta e sostenibilità in un territorio tutto da scoprire tra profumi e sapori.

La festa coinvolgerà gli spazi dell’infopoint, che saranno animati da una serie di appuntamenti dal pomeriggio fino alla sera, ma anche la terrazza esterna, direttamente affacciata sul porto di Oneglia. Questo il programma dettagliato: tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito salvo dove diversamente indicato:

· Ore 17.00 Laboratorio ambientale didattico sul mare 'Parola di pescatore'

Storie di pescatori per conoscere il mare con un taglio esperienziale e parlando di miglio zero, pesce ritrovato, sostenibilità, biologia marina e tradizioni per poi riflettere e dibattere sul ruolo dei pescatori “guardiani” del mare e del suo stato di salute con la partecipazione di Lara Servetti, responsabile Legacoop Agroalimentare, e Barbara Nani, naturalista, guida ed educatrice ambientale da anni protagonista insieme ai pescatori in percorsi di educazione ambientale. A cura di Legacoop Liguria e Confcooperative Liguria

· Ore 18.00 Laboratorio di assaggio olio

laboratorio pratico per conoscere il metodo di analisi sensoriale dell’olio con un focus sul nostro Olio Riviera Ligure DOP. A cura di Coldiretti Imperia

· Ore 18.45 Laboratorio gastronomico: la focaccia

La ricetta della focaccia: come si modifica il gusto in base alle proprietà organolettiche dell’olio utilizzato - con il Panificio Ferrari di Pieve di Teco. A cura di Confartigianato Imperia in collaborazione con Coldiretti Imperia

· Ore 19.30 Degustazione vini dell’azienda agricola Maixei di Dolceacqua

Emozioni del ponente ligure con un’azienda che segue artigianalmente il ciclo vitale delle pianta per scoprire ogni anno nuovi fiori che daranno origine ai migliori frutti… l’antica tradizione e l’eleganza di vino e olio odierni: ecco Maixei. A cura di CIA Imperia

· Ore 20.15 Laboratorio - degustazione prodotti da forno tipici del territorio

Pizza all’Andrea, torte di verdure, Stroscia, focaccia e molto altro… A cura dei panificatori del Sindacato Assipan Confcoommercio

· Ore 21.00 Talk show “FOOD & SEA HEROES” con Fabio Bongiorni

i protagonisti del mare e del territorio imperiese si raccontano: talk, ospiti, show cooking, degustazioni e focus sulla storia della lavanda nel nostro territorio con Cesare Bollani

Sulla terrazza dell’Approdo l’accoglienza sarà accompagnata dalla musica bossa nova latin funky soul disco con Tiziano Pavone (dj e percussioni) e Maurizio Ditozzi (sax) e dal mercatino a Km zero con produttori e artigiani del territorio tra cui Az. Agr. il Bey di Privitera Giuseppe, Il profumo dell’ulivo, La Bakery 1961 e altri ancora. Ci sarà anche uno speciale corner dedicato alla lavanda, lo spazio “La lavanda… questi posti davanti al mare”, a cura di CNA Imperia. Il programma di incontri alla scoperta di questa essenza del territorio abbraccerà tutta la giornata:

· ore 17: Apertura mercatino di vendita prodotti

· ore 18: Erbe profumi e sapori: come preparare un oliolito con la lavanda a cura di Emanuela Polidori (Associazione Lavanda Riviera dei Fiori)

· ore 19 : Distillazione a cura Federico Guadalupi (Direttivo Associazione Lavanda Riviera dei Fiori)

· ore 20: Coltivare la lavanda: cosa bisogna conoscere ed i progetti a cura di Franco Stalla (ibridatore e selezionatore delle tipologie di lavanda del Progetto “Lavanda Riviera dei Fiori”

· ore 22: Degustazione e chiusura a sorpresa

Uno spazio solidale a cura di CIA Imperia guarderà alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna duramente colpite dall'alluvione dello scorso maggio. Tra i libri in vendita a offerta libera “Aren’Aria”, prodotto da CIA Imperia, che racconta di “Una Liguria sotterranea, viscerale, surreale dalla penna di Castenar (Marino Magliani), una terra anche concreta, solida, come le pietre d’arenaria che formano lo scheletro di questa terra magra. Un viaggio impossibile, dal di sotto, per far vedere e capire qualche cosa di più di quello che l’apparenza regala". Ci sono tanti modi per promuovere un territorio rurale e le sue tradizioni, la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Imperia ha trovato in “Aren’Aria” un modo più che degno: "come gli ulivi visti dalle radici, dalla parte più antica e vitale che si attacca alla roccia e sostiene e sopporta i cambiamenti del tronco e della chioma”. “Le radici di un percorso: l'associazionismo agricolo in provincia di Imperia” sarà il secondo volume presente, un libro fortemente voluto dalla dirigenza della CIA per raccogliere la memoria del suo diretto protagonista, Mario Genari, anche in ricordo del compianto Felice Baciri recentemente scomparso. Duettando con Maria Pia Viale in veste di scrivano, ne è venuto fuori un lavoro destinato, in primis, agli agricoltori imperiesi e chiunque abbia interesse per l'argomento.

Le sorprese della Festa dell’Approdo non finiscono qui: in occasione delle Vele d’Epoca 2023 sono previste uscite in barca con l’Ittiturismo Pingone per assistere alle regate, con aperitivo al termine dell’escursione. Venerdì 8 settembre e Sabato 9 settembre: prima uscita ore 10,30, seconda uscita ore 13,30. Domenica 10 settembre uscita unica ore 11,30 dopo la parata finale. Costo a persona 40 € con prenotazione obbligatoria al numero 328 7024223. Gli orari potranno subire delle variazioni o annullamento in base alle condizioni meteo previste.

Gli eventi dell’Approdo sono stati inaugurati lo scorso giugno, hanno accompagnato l’estate di Imperia e proseguiranno ancora per tutto il mese di settembre. Sono curati da CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria con lo scopo di creare un vero e proprio polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento. L’Approdo rientra infatti nel progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e vuole rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.