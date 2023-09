Calcio. La Sanremese non sfonda nel finale, il Vado passa il turno di Coppa con la rete di Lo Bosco

VADO - SANREMESE 1-0 (21' Lo Bosco)

E' finita! Il Vado batte 1-0 la Sanremese nel primo turno di Coppa Italia e accede ai trentaduesimi di finale

103' GAGLIARDI DA FUORI, IL NEO ENTRATO ROMANO COMPIE UNA PARATA CLAMOROSA DEVIANDO SULLA TRAVERSA IL PALLONE DIRETTO SOTTO L'INCROCIO.

102' siamo quasi al tramonto di un tempo supplementare, ma è solo il recupero di una partita che non finisce mai. Proteste veementi della squadra biancazzurra per un tocco di mano in area, ma non c'è rigore per il direttore di gara

101' ANCORA FRESIA SUGLI SCUDI, PARATA STREPITOSA SUL COLPO DI TESTA IN TUFFO DI MAURO, DEVIAZIONE IN ANGOLO. Rimane però a terra il portiere di casa, con la gamba probabilmente appoggiata male al momento della caduta. Entra in campo il secondo estremo difensore Andrew Romano

100' IL PALO DI IBE E IL SALVATAGGIO SULLA LINEA DI CANNISTRA', SANREMESE A CENTIMETRI DAL PAREGGIO

98' Ibe in ritardo su Ferrieri, ma Cipriano, la cui direzione non convince, lascia nel taschino il cartellino, adottando un metro di giudizio non omogeneo rispetto a situazioni precedenti

95' Ferrieri e Spanu per Dodaro e Fatnassi, ultime mosse ordinate da Mancini, che si copre il più possibile per questo finale

92' nuovamente a terra Fresia dopo il contrasto aereo con Tordini, si arriverà con tutta probabilità oltre il centesimo minuto di partita

90' Saranno ben nove i minuti di recupero

90' Giannini alza anche il difensore Tordini sulla linea degli attaccanti, ultimi disperati tentativi della panchina biancazzurra nel tentativo di raddrizzare la gara

89' Bohli anticipa Opoku lanciato a rete dal filtrante di Fatnassi, viene ammonito l'esterno vadese per il contrasto con il portiere avversario.

88' per questo finale di partita tocca a Fatnassi agire da punta: pesano le assenze di Capra e Costantino, entrambi in tribuna per infortunio

87' ancora Fresia, ancora in uscita alta, l'estremo difensore rossoblu si conferma un fattore importantissimo per la squadra del presidente Tarabotto

86' ammonito Dodaro, punizione Sanremese dal vertice dei sedici metri, cross di Gagliardi e lo stesso Dodaro spedisce di testa in corner

83' è quasi una corrida in campo, contrasti duri, entrate ruvide e polemiche a ogni contatto, finale di partita incandescente

82' VADO IN DIECI UOMINI, ESPULSO LO BOSCO: secondo giallo per l'attaccante di casa, che commette fallo su Bohli pronto al rinvio, Cipriano lo spedisce sotto la doccia

81' Fresia sicuro in uscita alta su un traversone dalla sinistra di Mauro, ultimi minuti di partita, anche se sarà sicuramente corposo il recupero

80' Gagliardi sbaglia completamente il passaggio laterale su una punizione dalla trequarti, beccato dal pubblico vadese il capitano ospite, uno dei tanti ex di giornata

76' entra nel frattempo in campo Maglione al posto di Legal

75' animi sempre caldi in campo, scintille anche tra ex compagni di squadra. Pure Mancini e Giannini non si risparmiano qualche urlo a vicenda

73' Ibe dal limite calcia col sinistro trovando la deviazione decisiva di un difensore rossoblu, pallone smorzato e docile tra le braccia di Fresia

72' Cenci rileva Donaggio, gioco sempre più spezzettato dalla girandola di cambi

69' tocca a Mauro in casa matuziana, esce Cesari

67' alza bandiera bianca Capone, al suo posto Casazza, Mikhaylovskiy passa al centro del terzetto difensivo

64' Fatnassi raccoglie una corta respinta della difesa sanremese, stop e tiro a seguire troppo strozzato che si perde a lato

62' Capone a terra dopo un ottimo intervento in scivolata ad anticipare Ibe, sembra in grado di proseguire il centrale difensivo rossoblu

59' il numero dieci matuziano calcia di precisione ma con poca potenza, la sfera scende troppo tardi e Fresia controlla senza problemi

58' Vado sorpreso in fase di impostazione, Silenzi conquista una punizione invitante al limite della lunetta dell'area, posizione ideale per Gagliardi

56' Fatnassi si libera al limite prima di subire fallo, Cipriano lascia proseguire e Dodaro, praticamente da fermo, accarezza il palo con un sinistro a giro che spaventa il portiere biancazzurro

54' Donaggio ammonito per un fallo su Legal, nella Sanremese intanto entra Ibe al posto di Taddei

47' subito una fiammata di Fatnassi: mancino potente e angolato che costringe Bohli al tuffo plastico per deviare in angolo

46' si ricomincia, nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Vado in vantaggio per 1-0 sulla Sanremese: è ancora calcio estivo e si vede, nonostante discreti ritmi da una parte all'altra. Meglio gli ospiti in avvio, poi la fucilata di Lo Bosco ha dato vigore ai rossoblu. Tra poco il racconto della ripresa

45'+1' da Fatnassi a Codutti, con una prateria davanti a sè: sgroppata fino al limite e diagonale in corsa che termina un metro a lato della porta difesa da Bohli

45' saranno due i minuti di recupero

43' animi molto accesi e contrasti duri a ogni longitudine del campo: a terra Donaggio e Pellicanò, provano a chiarirsi i giocatori, ma Cipriano di Torino ha il suo bel da fare per non farsi sfuggire il controllo del match

40' Bohli rischia la frittata su un pallone di facile gestione, brividi di freddo per la panchina matuziana

36' Dodaro alla battuta, traiettoria ad uscire a cercare l'incornata di Donaggio, che commette però fallo ai danni di un giocatore ospite

35' bravo Opoku a soffiare palla a Biagini vicino alla linea di fondo, costretto al fallo l'esterno classe '04, il Vado batterà una sorta di corner corto

32' punizione di Gagliardi da una mattonella interessante ma più adatta a un mancino, tiro comunque insidioso che sfiora la traversa, Fresia era comunque in traiettoria

25' cooling break

24' reazione di carattere da parte della squadra di Giannini, ancora Silenzi da fuori cerca il palo più lontano alla sinistra di Fresia, ma la sfera si perde sul fondo

21' LO BOSCO! IL VADO SI PORTA IN VANTAGGIO! Bohli sbaglia il rinvio rasoterra, Dodaro anticipa tutti sulla trequarti mettendo subito in moto il numero nove vadese che, con un gran destro dal limite, trova solamente la punta dei guantoni del portiere ospite. Pallone prima sul palo, poi sulla schiena dell'estremo difensore biancazzurro e infine in fondo al sacco

18' si mette in proprio Lo Bosco, che si libera di un paio di avversari prima di calciare da fuori: soluzione potente ma imprecisa che termina alta sopra la traversa della porta difesa da Bohli

15' veloce capovolgimento di fronte e scatto in velocità di un Silenzi entrato subito in partita: sassata dei ventidue metri con il pallone che sfiora il palo alla destra di Fresia

14' punizione di Dodaro dalla trequarti mancina, spazza l'area un difensore ospite. Si genera poi un testa a testa tra Gagliardi e lo stesso regista vadese, interviene subito l'arbitro Cipriano per placare gli animi

12' molto meglio l'approccio alla gara da parte della Sanremese, padroni di casa sulla difensiva e in difficoltà al momento di costruire. Da segnalare le assenze di Capra e Costantino, mentre va in panchina Spanu, uno dei migliori della passata stagione e del pre-campionato

10' Lo Bosco in ritardo su Legal, il primo ammonito della gara è proprio il capitano rossoblu

7' si affaccia anche il Vado nella metà campo avversaria, da quinto a quinto - Opoku per Codutti - ma il destro al volo dell'esterno destro di casa termina abbondantemente a lato

3' matuziani a un passo dal vantaggio: Silenzi si gira in area e scarica una conclusione potente sulla quale è a dir poco strepitosa la parata di Fresia che, con la mano destra, riesce a respingere. Intervento super del numero uno rossoblu

2' primo angolo della gara a favore dell'undici di Giannini, Gagliardi ovviamente incaricato della battuta: traiettoria a rientrare che Fresia allontana con i pugni

1' si parte! Vado in completo bianco, tenuta rossa per la Sanremese! Buona presenza di pubblico sugli spalti del "Chittolina"

Fischio d'inizio ritardato di qualche secondo per sistemare un buco nella rete della porta in questo primo tempo difesa da Fresia

Un minuto di silenzio prima del via per ricordare le cinque vittime del tragico incidente ferroviario di Brandizzo avvenuto in settimana

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Fresia; Cannistrà, Capone, Mikhaylovskiy; Codutti, Valagussa, Dodaro, Fatnassi, Opoku; Donaggio, Lo Bosco

A disposizione : Romano, Cenci, Carastro, Casazza, Ferrieri, Peretti, Calcagno, Spanu, Pera

Allenatore : Mancini

SANREMESE: Bohli, Legal, Tordini, Cesari; Biagini, Larotonda, Taddei, Santonocito; Gagliardi; Pellicanò, Silenzi

A disposizione: Grotta, Bregliano, Bechini, Maglione, Ibe, Rocco, Farrauto, Mauro, Scariano

Allenatore: Giannini

Arbitro: Cipriano di Torino

Assistenti: Rizzo di Pinerolo - De Giulio di Nichelino