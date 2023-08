Depuratore allagato, scatta divieto di balneazione anche a Vallecrosia

Anche a Vallecrosia è scattato il divieto di balneazione. La stessa misura è stata adottata in queste ore dal comune confinante di Camporosso (LINK) e le motivazioni sono le medesime: a causa delle forti piogge di questi ultimi giorni, l’impianto di depurazione ha subito allagamenti che hanno interessato il blocco del processo di filtrazione delle acque.

L'impianto sito a Vallecrosia è in gestione a Rivieracqua. Le operazioni per riavviare il depuratore e il ripristino della tubazione provocheranno un deflusso di acque reflue. "Al fine di preservare la salute e l’incolumità dei bagnanti presenti sulle nostre spiagge si rende necessaria l’adozione di un’ordinanza di divieto di balneazione che interessa il tratto di costa da Via 1° Maggio al confine con il Comune di Camporosso, a partire dal 30/08/2023 fino a fine lavori" - affermano dal Comune di Vallecrosia.