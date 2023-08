Carabinieri di Ventimiglia impegnati in Francia per le pattuglie miste con la Gendarmerie

Carabinieri di Ventimiglia in azione sul territorio francese con le pattuglie miste insieme alla Gendarmerie di Mentone. I militari italiani questa mattina sono stati impegnati in un'attività di controllo nelle municipalità di Eze e Cap d’Ail. L'attività rientra nell'ambito della cooperazione internazionale finalizzata al controllo del territorio lungo la fascia di confine.

Per la prima volta dal mese di aprile 2022, data del ripristino delle pattuglie miste ad opera delle competenti Autorità dei rispettivi Paesi, l’attività di prevenzione in Francia ha interessato le località oltre confine più vicine al mare e caratterizzate da notevoli presenze turistiche, anche di cittadini italiani. Carabinieri e Gendarmi hanno infatti pattugliato a piedi il lungomare ed il porto di Cap d’Ail, nonché le stradine del caratteristico villaggio medievale di Eze, suscitando la curiosità e l’apprezzamento dei numerosissimi turisti.

L’11 agosto scorso erano stati invece i Gendarmi a far visita ai Carabinieri intemeli, effettuando con loro una pattuglia mista per le vie del centro cittadino e lungo le strade del mercato settimanale, particolarmente affollato, vista la stagione estiva, di cittadini francesi. La collaborazione tra le due Forze di Polizia, che si conferma importante strumento di scambio informativo e controllo del territorio in questa fascia di confine, proseguirà quindi nei prossimi mesi e non si limiterà più al solo entroterra ma riguarderà anche le zone marittime italiane e francesi.