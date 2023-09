Scuola, allarme prezzi: nel Ponente rincaro su libri e materiale scolastico

Con la riapertura delle scuole anche le famiglie del ponente ligure vanno incontro a una nuova stangata legata all’acquisto di libri e materiale scolastico per i propri figli. Tra diari, astucci, zaini, dizionari e libri, la spesa potrebbe arrivare a superare i 1.000 euro a studente. È quanto afferma Assoutenti, associazione che ha lanciato l'allarme sul caro-scuola in Italia. (Qui il focus sulla zona di Imperia - LINK)

Un aumento che riguarda il materiale scolastico ma soprattutto i libri, che è variabile e sale, rispetto all'anno scorso, in base al grado di istruzione. “Sui libri c’è un aumento di prezzo rispetto all’anno scorso“ - confermano dalla Logoteca in via Sottoconvento a Ventimiglia - “Non è uguale per tutti i libri, ma un aumento comunque c’è stato. Sul materiale scolastico, invece, è minore rispetto ai libri”. "Su ordinazione vendiamo libri scolastici e tutti gli anni i prezzi aumentano" - aggiungono dal negozio Amico Libro a Bordighera - "Il prezzo dipende dal grado di istruzione, per esempio se sono primarie o secondarie, e dalla classe, in prima media si spende molto di più rispetto alla seconda o alla terza, per la prima superiore si spende tantissimo. Sono delle spese notevoli per i genitori".

I listini del comparto scolastico sono in forte rialzo per tutti i prodotti, un aumento che incomberà sul portafoglio delle famiglie. "Tutti gli anni c’è un aumento sia per i libri che per il materiale scolastico, quest’anno in maniera particolare” - sottolineano dalla Cartoleria Lina in via Roma a Ventimiglia - “Il prezzo varia in base al libro, ogni casa editrice ha fatto un suo aumento, comunque tutti i libri sono aumentati e continuano ad aumentare“.

Meno costosi i diari. "Vendiamo materiale scolastico ma non abbiamo notato un eccessivo aumento di prezzo rispetto all'anno scorso" - affermano dalla Cartoleria Rey in via Aprosio a Vallecrosia.

Le famiglie del ponente ligure vanno così a caccia dei posti più economici per riuscire a risparmiare anche di poco. “Il posto più economico è il supermercato. Si cercano anche libri di seconda mano” - commentano alcune mamme - “Ovviamente i prodotti delle marche dedicate ai più giovani o sponsorizzati dagli influencer sono più cari”.