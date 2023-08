Doppio incidente in autostrada: rallentamenti e lunghe code sull'A10

Mobilitazione di soccorsi questa mattina sull'Autostrada dei Fiori per due incidenti stradali verificatosi sull'A10 che hanno creato disagi e rallentamenti al traffico.

Poco dopo le 10.30, un camion della nettezza urbana si è ribaltato per cause in via di accertamento, nel tratto tra Imperia Est e Andora, all'altezza di San Bartolomeo al Mare, in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti un'automedica del 118, la Croce D'Oro Cervo, il personale dell'Autostrada dei Fiori e i vigili del fuoco che hanno estratto un uomo incastrato all'interno del mezzo. Dopo le prime cure sul luogo del sinistro il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure. A causa dell'incidente si è formata una coda di sei km tra Imperia Est e Andora in direzione Italia.

Nel giro di poco tempo si è verificato un altro incidente in autostrada, sempre sull'A10, nel tratto tra Bordighera e Ventimiglia, all'altezza di Camporosso, in direzione Francia. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa Ospedaletti e un'automedica del 118 per soccorrere tre persone rimaste coinvolte nel sinistro. Un ferito è stato trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale di Imperia. A causa dell'incidente si sono creati rallentamenti e code. Al momento si registra una coda di due km tra il Confine di Stato e la barriera Confine di Stato in direzione Italia.