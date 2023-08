Sanremo a caccia di manifestazioni per il calendario eventi 2024

AAA Cercasi manifestazioni per il 2024, si potrebbe riassumere così il recente provvedimento adottato dal Comune di Sanremo e rivolto agli operatori del settore. Non si tratta di una novità, l’ente, per predisporre il calendario manifestazioni dell’anno venturo ha avviato una manifestazione di interesse per conoscere se ci siano soggetti che abbiano pronti.



Le proposte dovranno riguardare le seguenti categorie: rassegne (spettacoli musicali, teatrali, cinematografici); sport (gare, tornei, trofei, incontri a carattere locale, nazionale o internazionale); mostre ed esposizioni (a carattere locale, nazionale o internazionale).



“Sul sito web istituzionale (www.comunedisanremo.it), in “Accesso Rapido - Turismo - Servizio Turismo e Manifestazioni”, si trova la relativa modulistica. Per l’eventuale inserimento di spettacoli o manifestazioni, si invitano quindi i soggetti interessati a inoltrare domanda entro il 30 novembre 2023: tramite PEC all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it oppure all’indirizzo di posta: Comune di Sanremo – Servizio turismo – Palazzo Bellevue – Corso Cavallotti 59 – 18038 Sanremo (IM). Tutta la documentazione si può scaricare anche dal sito www.comunedisanremo.it" - ricordano dal Comune di Sanremo.