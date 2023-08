Bordighera: diretta Facebook su questione posteggio, Albanese "Teatrino"

"Un teatrino", il consigliere comunale di minoranza a Bordighera, Alessandro Albanese, usa queste parole per definire l'atteggiamento del sindaco Vittorio Ingenito e dell'assessore, dopo la scelta di avviare una diretta Facebook per trattare la questione del parcheggio di Piazzale del Capo

"I buoni propositi della minoranza sono stati mandati in fumo giovedì, quando l’incontro ufficiale richiesto è stato trasformato dal Sindaco Ingenito in una fantomatica diretta Facebook. - spiega Albanese - Eravamo pronti a discutere con il Sindaco e con l’assessore competente in maniera propositiva. Volevamo evidenziare alcuni aspetti positivi e tentare di trovare insieme delle soluzioni per le criticità evidenziate dagli abitanti del centro storico".

"Invece il Sindaco ha deciso di proporre una diretta Facebook, annunciandola senza nemmeno renderci partecipi della decisione e dimostrando poco rispetto per le istituzioni e per i ruoli che ognuno di noi ricopre. - afferma l'esponente di opposizione - La strategia era chiara: indispettire la minoranza e poter fare la diretta da solo, in un monologo senza contraddittorio tipico di chi evita in ogni modo il confronto. E lo abbiamo ascoltato bene tutti il monologo: un teatrino in cui Sindaco e Assessore si dicono indispettiti perché la minoranza ha utilizzato i metodi democratici che ha a disposizione per contrastare le decisioni impopolari di questa maggioranza".

"L’ennesima dimostrazione che la collaborazione auspicata dal Sindaco nel primo consiglio comunale è solo di facciata. Purtroppo quando si creano queste situazioni a perderci sono tutte le parti in causa: l’amministrazione, la minoranza e soprattutto i bordigotti" - conclude Albanese.