Sanremo: lutto nel mondo della nautica e dell'imprenditoria, è morto Mario Piras

È morto Mario Piras, storico imprenditore della nautica a Sanremo. Aveva 91 anni ed è stato fondatore del Cantiere Navale Riviera che opera tutt'oggi a Portosole. È stato anche Console del Mare nel 1977 e Premio San Romolo per imprenditoria nel 1990. Soprattutto negli anni '70 presentò un progetto in Comune per la nascita di un porto turistico privato. Si trattava di Portosole.