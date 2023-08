Sanremo: gli abitanti di Bussana Vecchia prendono le distanze dalla 'Barca'

Inoltre, anche alcuni abitanti hanno voluto prendere le distanze dall'evento e luogo in cui si è tenuto: "Ci vogliamo dissociare pubblicamente. Ci sono stati problemi di varia natura sia per gli abitanti che per il paese stesso, così come ai turisti in visita. Già in passato, in occasione di altri eventi di questo tipo, gli organizzatori hanno attirato un pubblico poco rispettoso del villaggio e del vicinato".



"Per quanto i gestori dichiarino di tenere vivo lo "spirito anni '60 di Bussana Vecchia" i rapporti con il resto del paese sono andati deteriorandosi già da poco dopo l'apertura. Pertanto noi abitanti di Bussana Vecchia prendiamo le distanze da qualunque iniziativa organizzata da questa attività gestita a nostro avviso da persone che nulla hanno a che vedere con lo spirito del villaggio" concludono gli abitanti di Bussana Vecchia.