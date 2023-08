Imperia Limone a piedi, si parte! Il caldo torrido non ha fermato i 33 partecipanti

Il caldo torrido non ha fermato i 33 partecipanti della "Imperia Limone a piedi". Sedici candeline per il tradizionale appuntamento estivo targato Monesi Young.

Partenza questa mattina da Imperia Oneglia, per il pranzo sosta al Monte Acquarone (la novità di questa edizione) e arrivo in serata al campo base, allestito dal nostro staff di supporto al Colle d’Oggia. Cena a cielo aperto e pernottamento in tenda. "È andato tutto bene nonostante il caldo. - ci raccontano gli organizzatori - quest'anno abbiamo ben quattro guide per seguire tutti i partecipanti e ben 12 persone di staff. In particolare questi si sono dimostrati preziosissimi rifornendo l'acqua che oggi per via delle alte temperature è stata consumata più volte. Che dire è un gruppo di buoni camminatori e sarà anche questa volta una grande esperienza".

Quattro giorni per percorrere circa 100 km a piedi, da Imperia a Limone, immersi nella natura del nostro entroterra camminando lungo antiche vie, attraversando scenari mozzafiato e sconosciuti a molti. Guide e Staff sono volontari del ASD MY, attiva dal 2009, affiliata UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) e in continua crescita associativa.

“Imperia Limone a piedi” è un esperienza all inclusive: Guide e Staff pensano a tutto…dalla colazione del primo giorno, alla birretta dopo la fatica, al treno del rientro. I partecipanti devono solo camminare e godere del nostro fantastico territorio. - ricordano gli organizzatori - Siamo patrocinati da Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Imperia e Comune di Limone, crediamo fortemente nella valorizzazione del nostro entroterra e ci impegniamo a ridurre l’impatto ambientale camminando, utilizzando fornitori attenti all’ambiente, differenziando i rifiuti, sensibilizzando i partecipanti e scegliendo prodotti a km 0 provenienti da produttori locali. 16 anni di impegno per passione e per promuovere il nostro territorio. Siamo pronti anche quest’anno e siamo entusiasti…perchè ogni anno è differente e si gode di piccoli scorci nuovi e di nuove conoscenze e si impara sempre qualcosa!"

Il percorso si divide principalmente in quattro sezioni:

1° giorno

Partenza da Imperia Oneglia, sosta per il pranzo presso la Cappella del Monte Acquarone e arrivo in serata al campo base, allestito dal nostro staff di supporto al Colle d’Oggia. Cena a cielo aperto. Pernottamento in tenda.

2° giorno

Partenza di primo mattino dal campo base verso il Monte Grande, il bosco di Rezzo, la colla del Garezzo, il Monte Frontè per poi giungere, nel tardo pomeriggio, per la cena e il pernottamento, presso il Rifugio La Terza (Rifugio gestito) ai piedi del Monte Saccarello. Serata ad ammirare i camosci, le stelle e la valle di Monesi sotto di noi!

3° giorno

Partenza dal Rifugio La Terza con destinazione Monte Saccarello (2200 metri, vetta più alta della Liguria) passo Tanarello e a seguire Monte Missun e Monte Bertrand. Arrivo in serata presso il Rifugio Don Barbera (Rifugio gestito) per una cena in allegria e un comodo pernottamento!

4° giorno