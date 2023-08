Imperia: controlli preventivi con l'etilometro, centinaia di verifiche della Polizia Stradale

La Polizia Stradale di Imperia ha proceduto all’identificazione di numerosi automobilisti, nel corso del fine settimana a cavallo di Ferragosto ma anche agli accertamenti con l’utilizzo di precursori ed etilometro volti alla sicurezza degli utenti della strada e più in generale alla prevenzione e repressione dei comportamenti che possono costituire pericolo per la sicurezza stradale, rafforzando in tal modo i controlli dedicati per tutto il periodo estivo.

I controlli amministrativi, anche per l’aumento del flusso turistico nel periodo estivo, hanno inoltre fatto emergere che alcune strutture ricettive hanno omesso le comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza previste dalla legge.

La Polizia è stata impegnata anche nel mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dello svolgimento dei diversi eventi che nel corso della settimana hanno interessato il territorio provinciale, tra cui di particolare rilievo la manifestazione canora della nota cantante Irene Grandi.